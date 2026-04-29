Реал Мадрид изхвърли Динамо (Загреб) и Калоян Божков от „Международна купа на Висшата лига“

Калоян Божков и Динамо (Загреб) отпаднаха от Реал (Мадрид) на полуфинал в турнира „Международна купа на английската Висша лига“, който събира 32-те най-добри футболни школи в Европа, като 16 са от Англия и 16 от континентална Европа.

На стадиона в Уокинг (Англия) Динамо отстъпи с 1:2 след продължения, а българският топ-талант влезе в 100-ата минута или 10 след началото на продълженията. Божков замени Брундич и се включи много силно, като се отличи с няколко добри паса и удар от дъгата по посока вратата на Местре.

Първото полувреме премина под диктовката на Реал (Мадрид), докато водени от Йерко Леко футболистите на Динамо създадоха само едно добро положение.

Втората част започна позиционно, но битката се разгорещи в последните минути на мача. Първо Реал надигра защитата на Загреб и поведе в 72-ата минута, когато Диего Агуадо получи топката на далечната греда и с мощен удар преодоля словенския вратар Тай Жнудерл.

В 83-ата минута Ноа Микич обаче отговори с дрибъл от дясната страна на наказателното поле и заблуди Ламин Фати, който закъсня с реакцията си и го повали. Друг словенец – Свен Шунта заложи топката на бялата точка и хладнокръвно реализира изравнителния гол.

В началото на продълженията Бруно Иглесиас най-напред удари греда, но след три минути показа по-точен мерник и в 95-ата минута вкара за 2:1 за младите таланти на Реал (Мадрид).

В 100-ата минута на терена се появи Калоян Божков, който замени получилия жълт картон Йосип Брундич и веднага внесе идеи в средата на терена. Динамо пренесе събитията пред вратата на Реал, а и 18-годишният пловдивчанин се включи с опасен изстрел от дъгата, но резултатът остана непроменен.

Съперник на Реал (Мадрид) на финала на турнира за младежи до 20 години ще бъде Борусия (Дортмунд) или Реал Сосиедад, които се срещат в другия полуфинал.