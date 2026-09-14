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  3. Трима българи участваха в дербито на Загреб при юношите

Трима българи участваха в дербито на Загреб при юношите

  • 14 сеп 2026 | 13:01
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Трима българи участваха в дербито на Загреб при юношите

Българско присъствие имаше в дербито между Динамо Загреб и Локомотива Загреб от хърватското първенство до 19 години. Три от родните надежди взеха участие в двубоя, който завърши с минимален успех с 1:0 за Динамо.

Калоян Божков и Мартин Кузманов започнаха като титуляри за Динамо Загреб, като Божков изведе отбора с капитанската лента. За Локомотива Загреб титуляр бе Стоян Лазаров, който остана на терена през всичките 90 минути.

В крайна сметка Динамо спечели градското дерби с 1:0 и взе трите точки, а срещата се превърна и в своеобразно българско дерби заради присъствието на тримата млади родни футболисти.

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