Халф напусна Добруджа заради финансова криза

Финансовите проблеми в Добруджа продължават да създават напрежение в клуба. Младият атакуващ полузащитник Никола Владев напусна отбора, след като към момента все още не е получил заработените си премии. Футболистът вече започна подготовка с третодивизионния Черноморец (Балчик) – клубът, от който премина в Добруджа.

Забавените възнаграждения и финансовата несигурност неминуемо се отразяват на мотивацията на играчите, а ситуацията на терена също не е обнадеждаваща. Добруджа се намира в опасната зона на изпадане от Втора лига.Въпреки трудностите привържениците и футболната общественост в Добрич се надяват, че 107-годишният клуб ще намери сили да преодолее кризата и да защити достойно името и традициите си.



Пламен Трендафилов

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