Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. Калоян Божков: Темпото на тренировка е много по-интензивно в Хърватия

Калоян Божков: Темпото на тренировка е много по-интензивно в Хърватия

  • 11 ное 2025 | 11:02
  • 150
  • 0
Калоян Божков: Темпото на тренировка е много по-интензивно в Хърватия

Националът на България U19 Калоян Божков е само на 17 години, но върви уверено към мъжкия футбол. Халфът е собственост на Динамо (Загреб), а по-рано тази година стана шампион при юношите с друг хърватски тим – Локомотива (Загреб). Само преди дни той попадна в авторитетната класация "Next Generation 2025" на британския вестник The Guardian, която посочва 60 от най-обещаващите млади играчи в световния футбол.

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн
Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Пред обектива на Българския футболен съюз той разказа за трансфера от академията на Лудогорец в тази на Динамо, новия щаб в националния отбор и смелите мечти, които преследва.

„Със сигурност настроението в отбора е позитивно. Новият треньор идва с нови указания, но целта е една и съща“, обясни Божков в навечерието на европейските квалификациите в Унгария, където срещаме домакините, Франция и Фарьорски острови.

Талантът разкри и повече за позицията му на терена: „Най-добре се чувствам като офанзивен халф, мога и като дефанзивен, малко по-сложно ми е като „десетка“, но и там се справям. Като цяло трябва да мога да играя на всяка една позиция в средата на терена. Всичко е тренировки, труд, режим. Ще се потретя – целта е да изпълня моята мечта, за която полагам много труд. Отидох в Хърватия благодарение на добрите си изяви за Лудогорец и националния отбор. Свързаха се с мен и с моя мениджър се разбрахме, че това е най-доброто място за мен“.

Халфът направи и паралел между футбола у нас и този в Хърватия: „Темпото на тренировка е много по-интензивно, а самите занимания се премерени. Има план за всеки един футболист с изготвена програма. Най-важното е да се изградят нови футболисти и да се даде шанс на академията на Динамо, това е основен приоритет. Успях да се адаптирам към хърватския футбол. Играе се по по-различен начин и със сигурност подобрявам своите качества“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

  • 11 ное 2025 | 09:23
  • 768
  • 0
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 7101
  • 12
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 5945
  • 9
Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

  • 11 ное 2025 | 08:29
  • 655
  • 0
Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

  • 11 ное 2025 | 08:25
  • 653
  • 0
Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

  • 11 ное 2025 | 08:19
  • 674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 5945
  • 9
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 6782
  • 20
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 7349
  • 1
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 7101
  • 12
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 3263
  • 0
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 33879
  • 121