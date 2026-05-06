Български талант донесе Купата на Хърватия за юношите на Динамо (Загреб)

Младият български полузащитник Калоян Божков показа, че през пролетта на 2026-а година се намира в отлична форма и на практика сам реши финалната среща в турнира за Купата на Хърватия за юноши до 19 години.

Неговият Динамо (Загреб) спечели финала срещу Славен Белупо 2:0, а родният халф се разписа и за двата гола, отбелязвайки в 90-ата и 92-рата минута. Първото попадение дойде след отлично позициониране в наказателното поле и удар с глава след центриране отляво. Но второто беше истинско майсторско отиграване, след като младият пловдивчанин сам подхвана атаката, получи топката около дъгата и с левия крак красиво я прати до гредата, неспасяема за вратаря.

На стадиона в Крижевци момчетата на треньора Йерко Леко доминираха сериозно преди почивката, но така и не успяха да материализират надмощието си. Втората част започна с положение за отбора на Славен, но вратарят Тай Жнудер спаси майсторски. Играчите на Славен имаха още едно положение, точнo преди Божков да вкара първия гол, като стражът отново се намеси срещу останал сам нападател.

Божков, който се появи на терена в 69-ата минута, подхвана няколко опасни атаки преди попаденията, но в 90-ата откри с глава след подаването на Брундич. Две минути по-късно подхвана атаката отдясно, подаде на Хорват, след което се включи пред дъгата и получи там. Финтът му и изстрелът с левия крак се оказаха нерешима задача за вратаря на Славен Белупо.

Калоян Божков имаше още един запомнящ се мач само в рамките на месец. В средата на април той вкара победния гол и във вратата на Валенсия за успеха на 19-годишните таланти на Динамо с 4:3 и по този начин класира отбора си на полуфинал на Международната купа на Висшата лига на Англия. Там обаче Реал (Мадрид) се оказа по-силен и Динамо падна с 1:2.