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  3. Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

  • 2 сеп 2026 | 23:52
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Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

Българският полузащитник Калоян Божков отбеляза дебютното си попадение за дублиращия отбор на Динамо (Загреб) при впечатляващия успех с 6:2 над Вуковар. Срещата беше част от третия кръг на втора хърватска дивизия.

От настоящия сезон формацията до 21 години на хърватския гранд се подвизава във второто ниво на местния футбол. Тимът стартира кампанията с две поредни загуби, но в този кръг постигна първа и изключително убедителна победа, като още на полувремето водеше с 3:1.

Божков влезе в игра в 55-ата минута, заменяйки Йона Бенкотич. Българският талант се разписа в 79-ата минута, за да направи резултата 5:1. Атаката започна със Свен Шунта, който нахлу в наказателното поле и стреля, но ударът му беше отразен последователно от вратаря и защитник. Отбитата топка попадна извън пеналтерията, където Божков я посрещна и с техничен изстрел я изпрати в мрежата.

След този кръг Динамо (Загреб) „Б“ заема 13-о място в класирането с актив от 3 точки. Лидер е Кроатия (Змиявци) с пълен актив от 9 точки. В следващия си мач младите таланти на Динамо ще бъдат домакини на състава на Кустошия.

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