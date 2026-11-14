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Страхотна инициатива: Спортните школи с покана да подкрепят Везенков и националите срещу Дания

  • 14 ное 2026 | 16:48
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Страхотна инициатива: Спортните школи с покана да подкрепят Везенков и националите срещу Дания

Българската федерация по баскетбол отправи специална покана към всички спортни школи да подкрепят мъжкия национален отбор в предстоящия мач срещу Дания. Двубоят ще се проведе на 26 ноември 2026 г. от 19:00 часа в столичната зала „Арена 8888“.

Инициативата е чудесна възможност за младите спортисти да усетят атмосферата на национален мач и да видят отблизо българските баскетболисти. Присъствието им по трибуните ще даде допълнителен заряд на отбора, а за децата срещата може да се превърне във вдъхновение за собствените им спортни мечти.

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Клубовете, които желаят да получат пропуски, трябва да изпратят писмена заявка на office@basketball.bg. Необходимо е тя да съдържа поименен списък на състезателите, треньорите и администраторите, които ще присъстват на двубоя.

Крайният срок за подаване на заявки е 24 ноември включително. Пропуските ще бъдат изпратени на официалния имейл на съответния клуб на 25 ноември — ден преди срещата.

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