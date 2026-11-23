Националите започнаха подготовка с две липси

Мъжкият национален отбор по баскетбол се събра на кратък лагер преди сблъсъка с Дания от квалификациите за ЕвроБаскет 2029. Селекционерът Любомир Минчев събра 11 от играчите за първа тренировка преди важния мач, който ще се изиграе на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в "Арена София".

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На заниманието в столичната зала "Триадица" не присъстваха двете големи звезди на представителния ни тим Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, видя екипът на Sportal.bg. Те ще се присъединят към отбора буквално часове преди срещата от евроквалификациите.

Двамата баскетболисти имат домакински мач с клубния си тим Олимпиакос на 25 ноември (сряда), в който ще мерят сили с Апоел Тел Авив в Евролигата и веднага след него ще отпътуват към България.

Припомняме ви, че билетите за мача между България и Дания са в продажба, а голяма част от тях вече е разпродадена.

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Снимки: Sportal.bg