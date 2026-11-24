Николай Горанов за амбициите на Миньор 2015: Ще се борим за първото място

След седем поредни победи и първо място във временното класиране на Sesame Национална баскетболна лига президентът на Миньор 2015 Николай Горанов обяви, че перничани ще се борят да останат на върха. Клубът иска и да приеме турнира за Купата на България.

„Ние винаги излизаме за победа и ще се постараем тази година да изненадаме фаворитите и ще се борим за първото място“, заяви Горанов.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Президентът определи силния старт като дългоочакван за Миньор, който играе четвъртия си сезон в НБЛ. Според него привличането на опитни баскетболисти и работата на старши треньора Ивица Вукотич и помощника му Милен Дудев стоят зад серията от победи.

Засега Миньор не планира да привлича нови играчи. Горанов обаче остави отворена възможността за попълнения до Нова година, ако финансовото състояние на клуба и подкрепата от спонсорите го позволят.

Помощник-треньорът Милен Дудев вижда в защитата основната задача за следващите месеци. Според него именно играта в защита ще определи докъде може да стигне Миньор в решителната част на сезона. Той очаква изненади в първенството, особено докато част от съперниците съчетават мачовете в НБЛ с участие в европейските турнири.

Дудев прогнозира и убедителна победа на България срещу Дания в София. „По-важното е да се напълни залата, за да може да се запалят още много деца покрай Александър Везенков“, каза той.

Баскетболистът на Миньор Ерик Димитров благодари на привържениците за подкрепата. „В нашите мачове до момента смятам, че играем доста атрактивно. Заслужаваме даже залата да се напълни още повече и се надявам това да се случи в предстоящите мачове“, заяви той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/