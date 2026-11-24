Ето кои заслужиха място в идеалната петица на седмия кръг на Sesame НБЛ

Седмия кръг на Sesame НБЛ предложи оспорвани двубои, драматични обрати и силни индивидуални изяви в нападение и защита. Маркайлън Фреийман, Кевиън Макклейн, Патрик Емилиен, Христо Бъчков и Игор Кесар заслужиха място в идеалната ни петица. Ето с какво се отличи всеки от тях.

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0. Маркайлън Фрийман (Ботев 2012 Враца) – гард

Фрийман беше на една асистенция от дабъл-дабъл при загубата на Ботев с 87:90 от Ямбол в зала „Диана“. За 39 минути на паркета гардът отбеляза 30 точки, раздаде 9 асистенции и овладя 5 борби. Той вкара три от четирите си стрелби от тройката и беше безпогрешен при седемте си опита от наказателната линия. С коефициент 32 Фрийман е и най-резултатният играч в петицата ни.

1. Кевиън Макклейн (Левски) – гард

Макклейн поведе Левски към успеха над Берое с 28 точки и 7 асистенции. Стрелбата отдалеч се оказа едно от големите предимства на домакините – те реализираха 12 тройки срещу 5 за старозагорци. Пет от тези 12 тройки бяха дело на Макклейн. Гардът завърши с коефициент 30 в мача, с който „сините“ прекъснаха серията си от шест загуби.

22. Патрик Емилиен (Берое) – крило

Емилиен се отличи в същия двубой с най-високия коефициент в петицата – 36. Освен че завърши с 28 точки и 3 борби, крилото подаде за още девет коша на Берое. Старозагорци водеха с 53:48 на почивката и запазиха три точки преднина преди последната четвърт, но в нея Левски обърна резултата с 20:14.

35. Христо Бъчков (Рилски спортист) – крило

Бъчков записа дабъл-дабъл с 21 точки и 10 борби при победата на Рилски спортист с 84:79 над Черно море в Самоков. Крилото беше особено ефективно в стрелбата за две точки, където реализира 7 от 10 опита. Към тях добави една тройка и четири точни наказателни удара от четири опита. Бъчков се отличи и в защита със 7 борби под собствения кош и 2 чадъра, а за малко над 30 минути събра коефициент 29.

8. Игор Кесар (Миньор 2015) – център

Кесар затваря петицата с 22 точки и 12 борби при победата на Миньор 2015 със 102:81 над ЦСКА в София. Центърът пропусна само веднъж от осем опита за две точки, а в другия край на игрището овладя 9 борби и блокира 3 стрелби на домакините. Така Кесар завърши гостуването с дабъл-дабъл и коефициент 32.

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