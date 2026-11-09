Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на националния тим на България за мача от квалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Дания в края на месеца.

В списъка са както голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, така и двамата натурализирани гардове - Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън.

Срещата от втория етап на предварителните пресявки за ЕвроБаскет 2029 ще се проведе на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 часа в "Арена София".

Националите са с баланс от 1-0 в своята Група D от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.



В същия поток е и отборът на Румъния.



Мачът между България и Дания ще бъде илъчван пряко в ефира на bTV Action, както и трите срещи на женския национален отбор на България от квалификациите за ЕвроБаскет 2027 в следващите десет дни, напомнят от Българската федерация по баскетбол.

Избраните от селекционера Любомир Минчев:



Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)

Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)

Константин Тошков - Балкан

Лъчезар Тошков - Миньор 2015

Момчил Кадиев - Берое Стара Загора

Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)

Павлин Иванов - Балкан

Александър Стоименов - Балкан

Кръстомир Михов - Берое Стара Загора

Мартин Русев - ЦСКА

Мирослав Васов - Рилски спортист

Борислав Младенов - Черно море Navibulgar

Александър Матушев - Спартак Плевен

Стефан Михайлов - Спартак Плевен

Христо Бъчков - Рилски спортист

Иван Спиров - Балкан

Йордан Минчев - Манреса (Испания)

Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

Николай Михайлов - Ботев Академик

Емил Стоилов - Палмер (Испания)

Константин Костадинов - Остенде (Белгия)

Кристиян Занов - Ботев Враца

Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar

Андрей Иванов - Черно море Navibulgar

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