Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 816
  • 0
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на националния тим на България за мача от квалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Дания в края на месеца.

В списъка са както голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, така и двамата натурализирани гардове - Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън.

Срещата от втория етап на предварителните пресявки за ЕвроБаскет 2029 ще се проведе на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 часа в "Арена София".

Националите са с баланс от 1-0 в своята Група D от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

В същия поток е и отборът на Румъния.

Мачът между България и Дания ще бъде илъчван пряко в ефира на bTV Action, както и трите срещи на женския национален отбор на България от квалификациите за ЕвроБаскет 2027 в следващите десет дни, напомнят от Българската федерация по баскетбол.

Избраните от селекционера Любомир Минчев:

Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)
Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)
Константин Тошков - Балкан
Лъчезар Тошков - Миньор 2015
Момчил Кадиев - Берое Стара Загора
Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)
Павлин Иванов - Балкан
Александър Стоименов - Балкан
Кръстомир Михов - Берое Стара Загора
Мартин Русев - ЦСКА
Мирослав Васов - Рилски спортист
Борислав Младенов - Черно море Navibulgar
Александър Матушев - Спартак Плевен
Стефан Михайлов - Спартак Плевен
Христо Бъчков - Рилски спортист
Иван Спиров - Балкан
Йордан Минчев - Манреса (Испания)
Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
Николай Михайлов - Ботев Академик
Емил Стоилов - Палмер (Испания)
Константин Костадинов - Остенде (Белгия)
Кристиян Занов - Ботев Враца
Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar
Андрей Иванов - Черно море Navibulgar

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Още от Баскетбол

Звездите на ПАОК потеглиха към България, избраха да останат в Правец

Звездите на ПАОК потеглиха към България, избраха да останат в Правец

  • 9 ное 2026 | 17:07
  • 109
  • 0
Левски привлече американски гард

Левски привлече американски гард

  • 9 ное 2026 | 15:54
  • 436
  • 0
Сериозна агитка на ПАОК "атакува" Ботевград за мача с Балкан

Сериозна агитка на ПАОК "атакува" Ботевград за мача с Балкан

  • 9 ное 2026 | 15:30
  • 1018
  • 0
Оклахома Сити взе крило на Кингс, за да разреши кадровите си проблеми

Оклахома Сити взе крило на Кингс, за да разреши кадровите си проблеми

  • 9 ное 2026 | 12:39
  • 633
  • 0
Бивш сръбски баскетболист за офертата към Крис Джоунс: Пристигна нагло предложение от ПАОК

Бивш сръбски баскетболист за офертата към Крис Джоунс: Пристигна нагло предложение от ПАОК

  • 9 ное 2026 | 11:21
  • 647
  • 0
Николай Михайлов е MVP на кръг №5 в Sesame НБЛ

Николай Михайлов е MVP на кръг №5 в Sesame НБЛ

  • 9 ное 2026 | 11:14
  • 482
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 8140
  • 8
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 5782
  • 3
Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

  • 9 ное 2026 | 16:58
  • 678
  • 0
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 10851
  • 33
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 6117
  • 43