Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на националния тим на България за мача от квалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Дания в края на месеца.
В списъка са както голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, така и двамата натурализирани гардове - Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън.
Срещата от втория етап на предварителните пресявки за ЕвроБаскет 2029 ще се проведе на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 часа в "Арена София".
Националите са с баланс от 1-0 в своята Група D от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.
В същия поток е и отборът на Румъния.
Мачът между България и Дания ще бъде илъчван пряко в ефира на bTV Action, както и трите срещи на женския национален отбор на България от квалификациите за ЕвроБаскет 2027 в следващите десет дни, напомнят от Българската федерация по баскетбол.
Избраните от селекционера Любомир Минчев:
Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)
Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)
Константин Тошков - Балкан
Лъчезар Тошков - Миньор 2015
Момчил Кадиев - Берое Стара Загора
Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)
Павлин Иванов - Балкан
Александър Стоименов - Балкан
Кръстомир Михов - Берое Стара Загора
Мартин Русев - ЦСКА
Мирослав Васов - Рилски спортист
Борислав Младенов - Черно море Navibulgar
Александър Матушев - Спартак Плевен
Стефан Михайлов - Спартак Плевен
Христо Бъчков - Рилски спортист
Иван Спиров - Балкан
Йордан Минчев - Манреса (Испания)
Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
Николай Михайлов - Ботев Академик
Емил Стоилов - Палмер (Испания)
Константин Костадинов - Остенде (Белгия)
Кристиян Занов - Ботев Враца
Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar
Андрей Иванов - Черно море Navibulgar
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