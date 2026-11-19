БФБаскетбол стартира официалния си онлайн магазин

Българската федерация по баскетбол стартира официалния си онлайн магазин, където феновете вече могат да открият разнообразие от артикули, свързани с националните отбори на България.

В платформата са налични официални екипи с възможност за персонализация, тренировъчна екипировка, облекла и аксесоари на марката GSA Sport – официален представител на екипировката на националните отбори. Всеки привърженик вече може да носи цветовете на България и да показва подкрепата си към националните отбори както на трибуните, така и в ежедневието.

"С пускането на онлайн магазина обявяваме и дрескод за предстоящия мач на мъжкия национален отбор срещу Дания на 26 ноември в "Арена София" – цветовете на националния отбор. Нека превърнем трибуните в море от бяло, зелено и червено и покажем, че сме зад нашите момчета!", написаха от централата на официалния си сайт.

Официалният онлайн магазин е достъпен на адрес: teambulgariabasket.bg⁠

Билетите за България – Дания вече са в продажба в системата на Eventim.

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Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/