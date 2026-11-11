Пуснаха билети по 7 евро за мача България - Дания

От БФБаскетбол споделиха информация относно билетите за евроквалификацията България - Дания. Двубоят от предварителните пресявки за ЕвроБаскет 2029 ще се проведе на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. в "Арена София".
Билетите за евроквалификацията България - Дания могат да бъдат закупени онлайн.
Феновете могат да избират от пет ценови категории:
Категория 1/сектори А1, А2, C1, C2 - 15 eвро
Категория 2/сектори B, D - 10 eвро
Категория 3/места на корта - втори ред - 40 евро
Категория 4/места на корта - първи ред - 50 евро
Категория 5/сектори B 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 и D 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 - 7 eвро
Националите имат в актива си 1 успех в Група D, в която е още и Румъния. С този актив те заемат второ място в класирането.
Двубоят между България и Дания ще бъде предаван пряко и в ефира на bTVAction.
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