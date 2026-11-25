Бостън сложи край на серията си от поражения с победа срещу Вашингтон в мач за Купата на НБА

Джейсън Тейтъм изведе Бостън Селтикс до победа над Вашингтон Уизардс със 131:116 в мач за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така гостите от Масачузетс сложиха край на серията от четири поредни поражения, която беше най-дългата за отбора от май 2021 година и единствената подобна под ръководството на Джо Мазула.

"Келтите" си заслужиха победата още във втората четвърт, когато вкараха 46 точки, включително 10 тройки, а на полувремето вече водиха с 80:49. Бостън започна втората четвъртина със серия от 14:3, по-късно имаше поредица от 11:0 с три тройки на Тейтъм, които до голяма степен решиха двубоя. Домакините от столицата успяха да намалят изоставането си до 5 точки през втората половина на срещата, но играчите на Бостън удържаха аванса си.

Superstar 🌟 https://t.co/nyv08X3W4q — Boston Celtics (@celtics) November 25, 2026

По този начин тимът на Джо Мазула остана непобеден в турнира за Купата на НБА, към който спадаше този двубой, и вече е с общ баланс от 12 успеха и 6 поражения, заемайки второто място в класирането на Източната конференция. Вашингтон, който беше с три поредни победи, е девети със 7-12. В класирането на група C на Купата на НБА Бостън е лидер с 3-0, докато Вашингтон е трети с 2-2.

Good night 😈 https://t.co/am4IORSxTx — Boston Celtics (@celtics) November 25, 2026

Тейтъм завърши срещата с 41 точки, от които вкара 28 през първото полувреме, както и 8 асистенции. Пол Джордж добави 28 точки и 9 асистенции, Немиаш Кета допринесе с 21 точки, а Пейтън Причард се включи с 4 тройки и общо 14 точки.

PG adding to history 🎯 https://t.co/kK7uJ49o0g — Boston Celtics (@celtics) November 25, 2026

Антъни Дейвис оформи дабъл-дабъл от 33 точки и 13 борби за Уизардс, Кишон Джордж добави 20 точки и 9 борби, а избраният под номер 1 в драфта Ей Джей Дибанца се отчете с 20 точки и 11 борби. Трей Йънг също беше с дабъл-дабъл от 17 точки и 12 асистенции.

Айзея Джо отбеляза 21 точки, а Данис Дженкинс добави 15, за да донесат победата на Детройт Пистънс срещу Орландо Меджик със 104:86 в мач от Купата на НБА. Водещият реализатор на "буталата" Кейд Кънингам пропусна срещата заради контузия в коляното, но съотборниците му се справиха и в негово отсъствие.

Пистънс натрупаха аванс от 18 точки в третата четвъртина и за шести път през този сезон удържаха опонентите си под 100 точки. Така отборът от щата Мичиган подобри баланса си до 11-6 и е четвърти в Източната конференция, докато Орландо е осми с баланс 7-10. В група A от Купата на изток Орландо е първи с 3-1, докато Детройт е трети с 2-1.

an overly overly dub https://t.co/Grmexi2Ruo — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 25, 2026

Дезмънд Бейн отбеляза 21 точки за Орландо, докато Франц Вагнер реализира и 9 борби.

Далас Маверикс надигра Денвър Нъгетс със 120:101 и оглави група A на Западната конференция в Купата на НБА. Купър Флаг отбеляза 24 точки и изравни рекорда си за асистенции с 12, докато Пи Джей Уошингтън и Наджи Маршал се включиха с по 14 точки от пейката.

За Денвър, който никога не е преодолявал груповата фаза на Купата на НБА, Джамал Мъри бе най-резултатен с 20 точки, Никола Йокич записа 18 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Камерън Джонсън вкара 17 точки.

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Снимки: Gettyimages