България се завръща в София след 12 години с интересни факти за Павлин Иванов и Александър Везенков

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол се завръща в София за официален мач след повече от 12 години. На 26 ноември, четвъртък, от 19:00 ч. отборът на Любомир Минчев приема Дания във втория етап на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Това ще бъде първият официален квалификационен мач на мъжкия национален отбор в „Арена София".



Двама от баскетболистите, които играха в последния официален мач на България в столицата, отново са част от състава. Тогава Павлин Иванов вкара четири тройки срещу Черна гора. Днес той е капитан на България.



Александър Везенков беше навършил 19 години само 18 дни преди онзи двубой. Сега се връща пред софийската публика като шампион на Евролигата с Олимпиакос и двукратен носител на наградата за най-полезен играч на сезона в турнира.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Четири тройки за Иванов и 17 точки за 19-годишния Везенков



На 24 август 2014 г. около 500 зрители в зала „Универсиада“ гледат квалификацията за ЕвроБаскет 2015 между България и Черна гора. Воденият от Георги Младенов български отбор печели първата четвърт с 23-18. Гостите обръщат резултата със серия от 17-0 във втората част и се оттеглят на почивката с преднина от 41-34. България намалява разликата до шест точки преди последната четвърт, но Черна гора печели с 84-73.

Везенков започва като титуляр и за 36 минути записва 17 точки, 7 борби и 1 асистенция. Иванов влиза от пейката и за 26 минути отбелязва 16 точки, включително четири тройки от осем опита. Двамата са най-резултатните българи в срещата. Божидар Аврамов добавя 15 точки, 4 борби и 4асистенции. За Черна гора Тейлър Рочести отбелязва 17 точки, а Владимир Голубович завършва с 15 точки и 10 борби.

Близо 8000 продадени билета за завръщането в София



Между мача в „Универсиада“ и срещата с Дания са изминали 12 години, 3 месеца и 2 дни. Тогава по трибуните има около 500 зрители. За двубоя в четвъртък Българската федерация по баскетбол обяви, че са продадени близо 8000 билета. Сред зрителите в „Арена София“ ще бъдат и деца от баскетболните школи в страната. Федерацията осигурява свободен вход за тях при предварителна заявка от клубовете. Децата ще влязат организирано със своите треньори.

Снимка: БФБаскетбол

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/