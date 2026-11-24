Ираола обясни за Гакпо и Гравенберх, не спести похвали за Виртц и предупреди за Нгумоа

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола говори на пресконференция преди утрешното гостуване на Брюж в Шампионската лига. И двата отбора имат по 9 точки, като белгийците впечатляват с представянето си и натрупаха три поредни победи.

Виртц: Може да се каже, че съм в най-добрата си форма, откакто съм в Ливърпул, но не съм променил много

Специалистът разкри последните новини около контузените състезатели в тима, като подчерта, че ситуацията изисква внимателен подход. „Травмата на Коди Гакпо не е сериозна, но той със сигурност пропуска мача през уикенда (б.ред. - дербито срещу Евертън). Относно Райън Гравенберх ситуацията е по-сложна за прогнозиране. Той продължава да изпитва болки, които не отшумяват лесно. В някои моменти успява да се справи с дискомфорта, но в момента не се намира в оптимално състояние. Подобни контузии са трудни за овладяване“, поясни мениджърът.

Get the latest on Cody Gakpo and Ryan Gravenberch's injuries ℹ️ https://t.co/kUFmvAjGoC — Liverpool FC (@LFC) November 24, 2026

Ираола коментира и натоварения календар, както и необходимостта от чести промени в стартовата единайсеторка, включително при нападателите. „Ротациите не важат само за Алекс Исак, а за всичките ни офанзивни футболисти. При толкова сгъстен цикъл сме длъжни да освежаваме състава. Най-важното е, че дори когато влизат от пейката, те оказват огромно влияние. Алекс се представи отлично и се разписа срещу Фенербахче, а видяхме същото въздействие и от Виктор, и от младия Рио Нгумоа. Искам всеки един от тях да се чувства важна част от тима“, отбеляза испанецът.

Относно предстоящия сблъсък с белгийския първенец Брюж и кратките срокове за възстановяване, специалистът заяви: „Нямаме време за празнуване след победите. Още на следващата сутрин анализирахме играта на Брюж. Те не ме изненадват, тъй като отлично знаех класата им. Намират се в страхотна серия от десет победи и едно равенство, играят изключително енергично и с тях никога не е скучно. За да вземем добър резултат, ще трябва да бъдем на много високо ниво. Очаквам отворен мач между два отбора, които обичат да атакуват и пресират високо.“

🗣️ Andoni Iraola On Rio Ngumoha: “The most difficult part is to keep a very high level consistently. You can play a good game then three normal or bad games, especially at a big club like Liverpool you have to do very well in every game. With Rio, I always say we have to give him the time to go step by step. You can't rush it, it wouldn't fair on him. He is in the right mindset and is becoming a better player, adding more things to his game. We know he is good but we have to leave him sometimes. He'll have not so good games and we have to trust him as he deserves it.” — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 24, 2026

Мениджърът отдели специално внимание на таланта Рио Нгумоа и германската звезда Флориан Виртц: „Най-трудното е да поддържаш постоянно много високо ниво. Можеш да изиграеш един добър мач, а след това три нормални или лоши мача, но особено в голям клуб като Ливърпул трябва да се представяш много добре във всеки мач.

По отношение на Рио винаги казвам, че трябва да му дадем време да върви стъпка по стъпка. Не можеш да бързаш, това не би било справедливо спрямо него. Той е в правилната нагласа и се превръща в по-добър играч, добавяйки все повече елементи към играта си. Знаем, че е добър, но понякога трябва да му дадем свобода. Ще има и не толкова добри мачове, но трябва да му се доверяваме, защото той го заслужава.

🗣️ Andoni Iraola on Florian Wirtz: “Florian who understands very well the game. He loves football. He has been very good for us from the beginning. He is increasing his level but has been consistently performing well. Last few games he is getting the numbers and from the outside it looks better, but I value a lot of what he does for the team and not just the last pass or the last moment as he understands the game very well.” — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 24, 2026

Колкото до Флориан Виртц, той разбира футбола великолепно и просто обича играта. Представя се стабилно от самото начало, а в последните мачове подобри и статистиката си, което прави представянето му още по-забележимо. но аз високо ценя всичко, което прави за отбора, а не само последния пас или последния момент, тъй като той разбира играта много добре.“

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