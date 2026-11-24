Френки де Йонг: Искам да съм титуляр и ще играя навсякъде, където отборът има нужда

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг участва в пресконференцията преди двубоя на каталунците срещу Сабах в Шампионската лига. Нидерландецът коментира предстоящия съперник, завръщането си след контузията, новата си роля в отбрана, отсъствието на Ламин Ямал и амбициите на отбора в най-престижния европейски клубен турнир.

За предстоящия мач срещу Сабах

Важно е да започваме добре всяка среща. Сабах е отбор, който се опитва да изнася топката отзад. Трябва да сме на обичайното си ниво, за да ги победим. Срещу Виляреал губехме с 0:2 в 6-ата минута. Първият гол дойде след наша грешка, а вторият беше страхотно попадение. Отвъд това те не създадоха нищо повече. За нас не стои въпросът, че започваме мачовете зле – не съм си го мислил.

За формата си, титулярното място и капитанската лента

Не се чувствам по-малко титуляр. Имах контузия, но вече се завърнах и се чувствам много добре. Ще видим как ще завърши всичко. Имам увереност в себе си, добре съм и го доказвам както в мачовете, така и на тренировките. Искам да бъда титуляр, както винаги. Моментите, в които хората не са с мен, са тези, когато не играя. Когато бях контузен, завръщането беше трудно, но всички в клуба ме подкрепиха. Опитвам се просто да се наслаждавам на футбола.

Говорил съм много за контузията и за случилото се през лятото, не искам да се връщам към това. Отношенията ми с треньора са добри. Сега съм добре и се опитвам да се фокусирам върху настоящето.

За новата роля в защита и доверието на Ханзи Флик

Чувствам се много добре, силен и уверен. Когато си в Барса, трябва да доказваш какво струваш. Относно универсалността – смятам себе си за полузащитник, там се чувствам най-добре, но ако отборът има нужда от мен на друга позиция, ще го направя. На една тренировка Флик ме постави като централен защитник, за да види как ще се справя. В онзи ден срещу Алавес той прецени, че има нужда от мен в центъра на отбраната, и оттам започна всичко.

За отсъствието на Ламин Ямал

Когато Ламин не е на терена, това се усеща – той притежава изключителен талант и създава много положения сам. Когато го няма, липсата му е видима. Но ние разполагаме със състав, пълен с талант и добри футболисти. Трябва да сме способни да печелим и без него.

За целта в Шампионската лига и натоварения график

Винаги е специално да играеш в Шампионската лига, подготвени сме. В последните години се представяме достойно. Всяка година имам усещането, че това е нашата цел, имаме това изискване към себе си. Този сезон не е по-различен. Това е целта, но няма да бъде провал, ако не я спечелим. Мисля, че има още шест отбора със същата амбиция. Вярваме, че можем да се борим за купата. ПСЖ е фаворитът – те вече ни победиха през този сезон. За нас най-важното е да продължим да се подобряваме.

Ханзи Флик: В Барселона сме мотивирани дори срещу съперници като Сабах

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