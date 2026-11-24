Ханзи Флик: В Барселона сме мотивирани дори срещу съперници като Сабах

Барселона, който през уикенда трябваше да прави обрат срещу Виляреал за победното 3:2, вече се насочва към двубоя си срещу Сабах в Шампионската лига. Испанският първенец е гост в Азербайджан в сряда от 19:45 часа българско време. Тимът от “Камп Ноу” има три победи в турнира досега, като загуби единствено от Пари Сен Жермен. Ето какво заяви наставникът Ханзи Флик на официалната пресконференция.

Как ще подходите към срещата?

Сабах е смел отбор, който в първенството си играе много добре. Този отбор би могъл да бъде и в испанската лига. Утре ще се опитаме да играем нашия футбол и със собствената си интензивност. За нас най-важното е да изиграем добър двубой. Това е Шампионската лига и трябва да покажем добро ниво.



Имате ли нужна мотивация срещу съперник като Сабах?

Не мисля, че е необходимо да мотивираме нашите играчи. Ние сме Барса, важното е да спечелим трите точки. Обичаме да играем в Шампионската лига и нашите футболисти винаги са мотивирани.

Как ще се справите с отсъствието на Ламин Ямал?

Ламин е много важен играч. След мача с Виляреал реших, че най-доброто за него е да остане вкъщи и да почине за уикенда.



Кой ще играе на неговата позиция?

Все още не съм решил. Възможно е да направим ротации. Много е важно и други играчи да получат минути. Ще го направим по най-добрия начин.

Кой ще бие дузпите?

Нямаме възможност да говорим с Ламин, той е в Барселона. За следващата дузпа ще поговорим. Това не е първата дузпа, която той пропуска. Най-важното за мен е, че това, което не работеше през първото полувреме, се получи през второто. Именно това искам от моите играчи.

Къде ви харесва най-много Френки де Йонг?

Това, което най-много ми харесва в него, е, че в миналото ми каза: „Ако имаш нужда от мен като централен защитник или на която и да е друга позиция, можеш да разчиташ на мен.“ За мен това е играч, който мисли за отбора. Френки е един от най-добрите халфове в света, притежава огромни качества в средата на терена.

Как е Пау Кубарси?

Може да играе, на разположение е. Няма да бъде титуляр, но е необходимо да играе.

Имаше ли нерви на пейката в мача срещу Виляреал?

На скамейката и на терена има много емоции. За нас имаше решения, които трябваше да бъдат взети по различен начин, и го казахме, най-вече на четвъртия рефер. Според нас той не се представи добре и се надявам съдийската комисия да го види. Ние се опитваме да го разберем, затова очакваме и те да ни разбират, особено за да можем да комуникираме на едно и също ниво. Не е приятно да ни говорят с известно превъзходство. Ние можем да се справяме по-добре, но също така трябва да поискаме и от тях да го правят.

Ще сложим Фермин (получи червен картон за реплика срещу Виляреал - бел.ред.) на последния ред на пейката, за да не се случи отново (смее се), но той ще може да играе утре. Аз се опитвам да помагам на съдиите, но също така е необходимо те да ни обясняват какво се случва.

Френки де Йонг: Искам да съм титуляр и ще играя навсякъде, където отборът има нужда

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