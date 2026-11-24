Масов бой на мач от Световното първенство за хора с нисък ръст

Двубоят между отборите на Колумбия и Мароко (1:1) от Световното първенство по футбол за хора с нисък ръст завърши с грозни сцени и масов бой веднага след последния съдийски сигнал.

Срещата прерасна в истинско меле, след като на терена първоначално се образува струпване от играчи, което бързо ескалира в размяна на удари с ръце и крака между състезатели от двата лагера. Наложи се намесата на длъжностни лица и дори на мъж във военна униформа, за да се прекратят сблъсъците и да се предотврати още по-сериозен инцидент. Към момента организаторите все още не са наложили официални наказания.

A match between Morocco and Colombia at the 2026 Dwarf World Cup erupted into an all-out brawl after the teams played to a 1-1 draw. https://t.co/FiANAvN3RC — Daily Loud (@DailyLoud) November 23, 2026

Въпреки напрежението домакинът Мароко и Колумбия си осигуриха класиране за четвъртфиналите, заемайки съответно първо и второ място в група А. В следващата фаза мароканците ще се изправят срещу втория от група Б, където обаче няма да бъде тимът на Франция. "Петлите", които записаха исторически първи гастрол на мондиал, отпаднаха още в груповата фаза след поражения от Боливия (0:6) и Мексико (1:2), както и равенство срещу Судан (3:3).

В група С фаворитите Бразилия и Аржентина вече си гарантираха места сред най-добрите осем, като остава само да определят първата и втората позиция в директен сблъсък. Същата е ситуацията и в група D, откъдето напред продължават Египет и Парагвай. Парагвайците, които са финалисти от предишното издание, са сред основните претенденти за трофея заедно със световните шампиони от 2023 година Аржентина.

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