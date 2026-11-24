УЕФА повери на Кабаков сблъсък между два от съперниците на Левски

Българският съдия Георги Кабаков получи осмо международно назначение за сезон 2026/27, като този път УЕФА го изпрати на срещата от 5-ия кръг на Лига Европа между Съндърланд и Ягелония Бялисток.

Двубоят ще се състои на 26-и ноември (четвъртък) от 22.00 часа на „Стейдиъм ъф Лайт“.

Любопитното е, че тези два отбора са сред съперниците на „сините“ във втория турнир на Европа. С поляците те вече играха и спечелиха с 1:0, докато със Съндърланд им предстои гостуване в края на януари.

Помощници на Кабаков ще бъдат обичайните странични съдии – Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Димитър Димитров ще бъде четвърти съдия.

Отговорниците на системата за видеоповторения (ВАР) ще бъдат топ-арбитри от Испания и Германия. Главен ВАР-съдия е Гийермо Фернандес (Испания), а асистент-ВАР Кристиан Дингерт от Германия.

Съдийски наблюдател е Петер Зипел от Германия, а дежурен делегат на УЕФА е Милован Джуканович от Черна гора.

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Интересното е, че от началото на сезона до момента Кабаков има повече мачове в Европа, откоркото в България. В еfbet Лига е ръководил шест срещи, а в турнирите на УЕФА – седем и очаква в четвъртък осмия си мач. До момента 40-годишният пловдивчанин има два мача в Шампионската лига, два мача в Лигата на нациите и три в Лига Европа.

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