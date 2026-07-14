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Обявиха нарядите за първия кръг в efbet Лига, Георги Кабаков отново ще ръководи мачове

  • 14 юли 2026 | 21:29
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Обявиха нарядите за първия кръг в efbet Лига, Георги Кабаков отново ще ръководи мачове

Съдийската комисия към Българския  футболен съюз обяви назначенията за първия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков е реабилитиран и ще ръководи мача между Ботев (Враца) и Черно море. Първият мач от новия сезон между Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 ще бъде воден от Любослав Любомиров.

Ето всички наряди за кръга:

17 юли 2026 г., петък, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

 

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Геро Георгиев Писков

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Станислав Георгиев Тодоров

 

 

17 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Левски - ФК Дунав Русе

 

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Никола Петров Джугански

 

 

18 юли 2026 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

 

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Ангел Любенов Ангелов

 

 

18 юли 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

 

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров 

СН: Камен Михайлов Алексиев

 

 

19 юли 2026 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

 

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Християна Красимирова Гутева 

СН: Йордан Костадинов Иванов

 

 

20 юли 2026 г., понеделник, 19:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

 

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Геро Георгиев Писков

 СН: Валентин Желев Добрев

 

20 юли 2026 г., понеделник, 21:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

 

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Антонио Тодоров Антов 

СН: Цветан Кръстев Кръстев

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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