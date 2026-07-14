Обявиха нарядите за първия кръг в efbet Лига, Георги Кабаков отново ще ръководи мачове

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за първия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков е реабилитиран и ще ръководи мача между Ботев (Враца) и Черно море. Първият мач от новия сезон между Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 ще бъде воден от Любослав Любомиров.
Ето всички наряди за кръга:
17 юли 2026 г., петък, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Геро Георгиев Писков
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
17 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Левски - ФК Дунав Русе
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Никола Петров Джугански
18 юли 2026 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Ангел Любенов Ангелов
18 юли 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Камен Михайлов Алексиев
19 юли 2026 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Йордан Костадинов Иванов
20 юли 2026 г., понеделник, 19:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Валентин Желев Добрев
20 юли 2026 г., понеделник, 21:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google