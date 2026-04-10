Ако СК уважи апела на Георги Иванов, Кабаков ще "изгори" за втори път през сезона

Президентът на БФС Георги Иванов изрази официална позиция, като чрез нея призова Съдийската комисия към централата да "преразгледа" участието на рефера Георги Кабаков в срещите до края на сезона в efbet Лига. Ако апелът на футболния шеф бъде уважен от съдийското бюро, то Кабаков ще "изгори" за втори път през кампанията.

Септември изрази категорична подкрепа към позицията на Георги Иванов

Припомняме, че през есента правата на пловдивския арбитър бяха спрени, както и тези на колегата му Владимир Вълков, след малкото столично дерби между Славия и Локомотив (София). Тогава Кабаков и Вълков бяха във VAR бусчето и позволиха да бъде признат гол на "белите" след асистенция с ръце на национала Мартин Георгиев.