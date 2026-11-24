Скандал в Ла Лига: шеф в Атлетико подаде оставка след бунт срещу Тебас

Изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин официално депозира оставката си като вицепрезидент на Ла Лига и напусна Борда на директорите на испанската футболна лига по време на Общото събрание на организацията, съобщават испанските медии. Дългогодишният близък съюзник на президента Хавиер Тебас се оттегля от ръководните си постове в момент на сериозно напрежение в испанския футбол.

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Повод за оттеглянето му е недоволството на част от испанските клубове заради финансовата подкрепа, която Ла Лига е оказвала на Съюза на европейските клубове (СЕК). Тази асоциация бе основана през 2023 година с цел да защитава интересите предимно на малките и средните отбори в Европа. Тя заявява, че има за цел да даде глас на по-малките клубове на континенталната сцена, оспорвайки доминацията на Асоциацията на европейските клубове (ЕКА), която впоследствие прие името Eвропейски футболни клубове (ЕФК).

🚨 Gil Marín dimite como vicepresidente de LaLiga por la financiación de la Unión de Clubes Europeos 💥 #LaLiga https://t.co/kufpqJynOO — MARCA (@marca) November 24, 2026

В ЕФК членуват почти всички участници в европейските клубни турнири, включително Атлетико Мадрид, и тя остава предпочитаният партньор при преговорите с УЕФА.

По информация на „Марка“, през миналата седмица Тебас е признал пред клубовете, че ръководството на шампионата с години е финансирало и развивало СЕК. Предоставените средства вероятно надхвърлят един милион евро, като се твърди, че испанските тимове не са били уведомени за тези трансакции.

Напрежението е ескалирало допълнително след новината, че СЕК е подал жалба в Европейската комисия срещу УЕФА и ЕФК – структура, в която членуват редица испански клубове. По този начин чрез средствата на Ла Лига отборите на практика косвено са финансирали съдебни действия срещу организация, на която самите те са членове.

🚨 Miguel Angel Gil Marin has stepped down as vice-president of La Liga over potential conflicts of interest linked to his role as an executive at European Football Clubs (EFC), the organisation led by PSG president Nasser Al-Khelaifi. La Liga president Javier Tebas has openly backed and provided funding for a rival organisation, the Union of European Clubs (UEC), since 2023. The two organisations have competing interests, with tensions between Tebas and the EFC emerging in recent years. In 2024, Tebas also stepped down from his position at the European Leagues association after expressing his opposition to the expansion of the Club World Cup and the Champions League. Sources close to the situation have described tensions between Tebas and the EFC. The funding for the UEC by La Liga, which was explained to clubs as being provided in the form of a loan, were approved by 39 clubs from the first and second divisions. Three clubs voted against them: Real Madrid, Rayo Vallecano and a third club whose identity has not been made public. @GuillermoRai_/@mjshrimper — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 24, 2026

В момента няколко испански клуба проучват правните последици от казуса, съсредоточавайки се както върху разходването на средствата от Ла Лига, така и върху процедурата за субсидиране на въпросната организация.

Напускането на Мигел Анхел Хил Марин има сериозна тежест с оглед на влиянието му на международно ниво, тъй като той е и член на Изпълнителния комитет на УЕФА. Разривът в традиционно близкото му партньорство с Хавиер Тебас и оттеглянето му от управлението на Ла Лига може да се окажат само началото на поредица от рокади в испанския футбол през следващите дни.

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Снимки: Imago