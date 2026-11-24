Милуол стана първият английски клуб, който е наказан със затваряне на сектори от стадиона заради дискриминационни скандирания

Лондонският Милуол влезе в историята на английския футбол с безпрецедентна санкция, наложена от Футболната асоциация заради дискриминационно поведение на феновете, информира „Скай Спортс“. Тимът от Чемпиъншип е първият в професионалния футбол в страната, получил наказание за затваряне на сектори от своето съоръжение.

Клубът ще трябва да остави част от трибуните на клубния стадион „Дъ Ден“ празни за два двубоя, като санкцията за единия от тях е с изпитателен срок. Към това е добавена и парична глоба в размер на 70 хиляди паунда.

Мярката е историческа за първите четири нива на английския футбол и идва вследствие на обидни възгласи, насочени срещу хора с увреждания и представители на различна сексуална ориентация. Инцидентите бяха регистрирани по време на януарското дерби срещу Чарлтън от първенството на Чемпиъншип.

Изпълнителният директор на лондончани Марк Феърбрадър поднесе публично извинение за случилото се:

„От позицията на клуб не успяхме да направим необходимото, за да спрем това, и поднасям извиненията си на всички, които са били засегнати от скандиранията. Подобни прояви са напълно недопустими.“

Ръководителят подчерта, че основните усилия трябва да бъдат насочени към образователни дейности сред запалянковците, които често не разбират колко тежки могат да бъдат последствията от подобни думи. Той допълни, че Милуол е готов активно да съдейства на всякакви инициативи за премахване на дискриминацията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago