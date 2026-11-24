Киву: Интер не може да бъде оценяван за отделен лош период от даден мач

На пресконференцията си преди домакинството на Щутгарт в Шампионската лига наставникът на Интер подчерта, че не бива да се правят оценки само за последните 10 минути на шампионатния двубой с Аталанта, който завърши наравно 4:4. Той също така увери, че отборът му няма нужда от подсилване по време на зимния трансферен прозорец.

Аталанта изтръгна точка от Интер след невероятно зрелище с осем гола

“Интер не може да бъде оценяван въз основа на един отделен период от мач, който не се разви добре. Знаем какво се обърка в последните минути в Бергамо, но трябва да направим трезвен анализ, като вече сме го обсъдили. През годините сме показвали характер, иначе нямаше да постигнем успешните резултати напоследък. Сега трябва да се фокусираме върху утрешния мач, който ще бъде много важен. Подсигурени сме на всички позиции и доколкото знам, съставът е конкурентоспособен. Не мога да правя предположения относно трансферния пазар, тъй като това не би било справедливо спрямо моите играчи, които считам за най-добрите в света. Няма смисъл да говорим за потенциални бъдещи сценарии. Не бива да си търсим оправдания относно програмата или мачовете ни. Това е добре трениран тим със силни и талантливи играчи, които през последните години са се изявявали на голямата сцена и са постигали значими цели. Наясно сме, че всеки път щом стъпим на терена, трябва да показваме най-доброто си представяне.

Целта ми е да вдъхна увереност на тима, като това се отнася и за играчите, които излизат на терена, за да съм сигурен, че ще покажат най-доброто от себе си. Няма място за определен тип импровизации. Имаме редица налични полузащитници, като утре ще видите моя избор. Когато говорим за отбраната, става въпрос за колективни усилия. В Бергамо нашата защитна игра беше солидна, въпреки че по-късно настъпи спад. Предпочитам да говоря на колективно ниво и за тима като цяло. Не е редно да посочвам отделни играчи, при положение че футболът е отборен спорт, в който не можеш да отделиш атаката от защитата”, коментира Киву, който разкри, че халфът Пьотър Жиелински отпада за предстоящия мач заради контузия.

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Снимки: Gettyimages