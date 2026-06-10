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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. България започва новия сезон в Европа със същите шестима футболни съдии

България започва новия сезон в Европа със същите шестима футболни съдии

  • 10 юни 2026 | 16:32
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България започва новия сезон в Европа със същите шестима футболни съдии

Шестимата ръководещи български съдии, които имат международен статут, запазват местата и категориите си в ранглистата на УЕФА и така ще започнат новия сезон 2026/27 в клубните турнири, съобщи централата.

За поредна година се очертава България да няма съдия в европейската категория "Елит". Пловдивчаните Георги Кабаков и Радослав Гидженов остават в "Категория 1", като Гидженов влезе там през януари.

В Категория 2 продължават Волен Чинков, Георги Гинчев, Васил Минев и Мартин Великов. Всички български съдии могат да променят статута си в листата на УЕФА след края на календарната година, когато всяка една национална федерация подава нови заявки или потвърждава актуалните.

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