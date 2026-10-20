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Ново европейско назначение за Георги Кабаков, ще ръководи мача на Селтик в Лига Европа

  • 20 окт 2026 | 13:40
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Ново европейско назначение за Георги Кабаков, ще ръководи мача на Селтик в Лига Европа

Българският съдия Георги Кабаков получи ново престижно назначение, след като Съдийската комисия на УЕФА му даде мача от 3-ия кръг в Лига Европа между Селтик и Селта (Виго). Срещата на стадион "Селтик Парк" е на 22-и октомври (четвъртък) от 22:00 часа.

Помощниците на Кабаков са обичайните му асистенти от екипа. Странични съдии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Никола Попов е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Германия. Главен ВАР-съдия е Сьорен Щрокс, а асистент-ВАР съдия е Роберт Шрьодер.

Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе
Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Назначението на Кабаков във втора поредна европейска седмица означава, че оценката му от предишната седмица от мача Викинг – Байерн (Мюнхен) е много добра, със сигурност над 8.00. Тогава срещата завърши 3:3, като Кабаков показа червен картон на Майкъл Олисе в края на срещата, а решението му предизвика разнопосочни реакции. Но решението на УЕФА да му даде пореден мач е доказателство, че българинът се е справил много добре.

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