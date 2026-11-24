Диего Симеоне: Понякога ми е трудно да се контролирам край терена

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне подготвя отбора си за домакинския сблъсък с Викинг от Шампионската лига. Там испанският тим има само една победа след четири кръга в основната фаза, заради което отборът няма право на грешки.

“Моят единствен хоризонт е утрешният мач срещу Викинг - започна Чоло. - Познавате ме добре и знаете как работя – трябва да продължим по пътя, по който вървим в момента. В неделя момчетата направиха добър мач (3:0 срещу Хетафе), а утре ни чака здрав и труден опонент.”

Треньорът анализира подробно качествата на съперника, като отбеляза тяхната тактическа дисциплина и физическо присъствие: „Викинг е много солиден и подреден състав. Прилагат отлична персонална преса в нашата половина и умеят да се групират в дефанзивна постройка 4-3-3 в своето поле. Изключително опасни са при контраатаки и при статични положения, тъй като разполагат с много високи футболисти. До края остават четири мача и 12 точки, които да бъдат спечелени. Нуждаем се от максимален точков актив, за да завършим колкото се може по-високо в класирането – най-добре в първата осмица.“

Buena vibra en la previa del partido 😁 https://t.co/NVDaoYoWCj — Atlético de Madrid (@Atleti) November 24, 2026

Относно представянето на Алехандро Грималдо по левия фланг, аржентинецът подчерта неговата комбинативност: „Всеки играч има по-силни и по-слаби страни. Алехандро ни дава голяма стабилност и комбинативна игра по лявото крило. За разлика от миналия сезон, когато имахме много центрирания от тази зона, Алехандро умее да влиза по-навътре и да завършва атаките. Стремим се да извличаме най-доброто от него, като същевременно му помагаме да коригира ситуациите в дефанзивен план.“

Симеоне изрази удовлетворение от попаденията, идващи от защитници и полузащитници, като добави, че головете на офанзивните футболисти няма да закъснеят: „Радвам се, когато халфовете и бранителите бележат. Головете трябва да идват от цялостното поведение на отбора. В същото време очакваме Хулиан, Сьорлот, а след възстановяването му – и Луукман. Това са нападатели с изразен усет към гола и те несъмнено ще покажат класата си.“

Специалистът се спря и на ролята на Александър Сьорлот, определяйки го като ключова фигура в състава: „Той е изключително важен за нас, нямаме друг футболист с подобен профил. Когато е в оптимална форма, неговата мощ, умението му да атакува пространствата и силата му в наказателното поле са огромно предимство. В мача срещу Хетафе влезе за 20 минути и можеше да реализира два или три пъти. За мен няма значение дали играе 20 или 70 минути – важното е да намираме най-добрите решения в полза на целия състав. Алекс е свикнал с подобни ситуации — имал е периоди с много попадения, както и такива с по-малко. Той обаче носи гола в себе си, тренира отлично и се труди здраво. Изпълнен е с ентусиазъм и мотивация. Предстоящият двубой със сигурност ще бъде много важен за него заради сблъсъка с отбор от родината му, като се надявам да се представи отлично в минутите, които получи на терена.“

Запитан за неизменната си страст и експресивност край страничната линия, Симеоне заключи с усмивка: „Какво мога да кажа? Просто такъв съм си.“

Относно бурния си темперамент по време на двубоите наставникът подчерта, че реакциите му не са търсен ефект: „Не го правя нарочно, нито за да предизвиквам каквото и да било. Това е състояние, което се опитвам да коригирам и да контролирам. Понякога ми е трудно, но се старая да бъда по-спокоен. От друга страна обаче си казвам, че спокойствието ме отегчава, затова просто реагирам напълно естествено на случващото се в конкретния момент.“

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