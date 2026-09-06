Георги Кабаков се завръща в Шампионската лига след дълго отсъствие

Георги Кабаков получи пореден престижен наряд от УЕФА, след като беше определен да ръководи мача между Лил и Бетис от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата ще се състои този вторник, 8 септември, от 22:00 часа на стадион „Пиер Мороа“ във френския град, който е с капацитет над 50 000 зрители.

За българина това е завръщане в турнира след продължително отсъствие. За последно Кабаков ръководи двубой от Шампионската лига на 29 януари 2025 г.: Байер (Леверкузен) - Спарта (Прага) (2:0).

През миналия сезон той стигна най-много до основната фаза на Лига Европа.

Иначе това лято той вече имаше два наряда за квалификационните кръгове в ЛЕ, като беше на срещите Егнатия - Шамрок Роувърс и Сент Трюйден - Омония (Никозия).

Сега Кабаков ще бъде подпомаган по линиите от своите сънародници Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Четвърти арбитър ще бъде също българин – Радослав Гидженов. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговаря белгиецът Брам Ван Дрише, а негов асистент ще е хърватинът Иван Бебек.

Роденият в Пловдив 40-годишен Кабаков е международен съдия на ФИФА от 2013 г. В своята 13-годишна кариера на международната сцена той е ръководил мачове на шест испански отбора (Севиля, Реал Мадрид, Атлетик, Реал Сосиедад, Валенсия и Виляреал), като балансът му е две победи за испанците, три равенства и една загуба.

Статистиката му с френски тимове е безупречна, тъй като и трите двубоя, които е свирил, са завършили с победи за отборите от Франция. Това са били срещи на Тулуза, Лион и Лил.

Интересен факт е, че Кабаков, заедно със същите си асистенти и четвърти съдия, ръководи приятелската среща между Испания и Египет (0:0) през март.

Скорошни мачове на Кабаков в ШЛ



Леверкузен 2:0 Спарта Прага (29 януари 2025 г)



Лил 3:2 Щурм Грац (11 декември 2024 г.)



Селтик 1:1 Брюж (27 ноември 2024 г.)



Йънг Бойс 0:3 Астън Вила (17 септември 2024 г.)





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