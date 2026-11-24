Гол след гол: 31 попадения в 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Тринадесетият кръг в Елитната група до 16 години предложи оспорвани двубои и общо 31 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи от програмата.

Най-резултатен бе мачът между Пирин и Дунав, спечелен от благоевградчани с 5:3. ЦСКА се наложи с 3:1 над ЦСКА 1948, а Черноморец победи Ботев (Пловдив) със същия резултат.

Лудогорец, Национал и Септември постигнаха победи с по 2:1 съответно срещу Академик (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и Черно море. Левски надви Славия с 2:1, а Арда записа успех със същия резултат над Етър.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 13-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 13-ия кръг в Елитната група до 16 години!

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