Арда обърна Етър в Елитната група до 16 години

Арда (Кърджали) постигна победа с 2:1 над Етър в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Домакините стигнаха до пълен обрат на стадион „Искра“ в Черноочене, след като допуснаха ранен гол.

„Виолетовите“ откриха резултата още в седмата минута чрез Теодор Динов. Отговорът на Арда дойде в 28-ата минута, когато Юсуф Осман възстанови равенството. При този резултат двата отбора се оттеглиха на почивката.

Решаващият момент в срещата настъпи в 77-ата минута, когато Яни Янев се разписа и осигури пълния обрат за тима от Кърджали.

Гостите завършиха двубоя с човек по-малко, след като в 88-ата минута Никола Ярославов получи червен картон. До края на срещата нови попадения не паднаха и Арда се поздрави с трите точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google