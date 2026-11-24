Левски U16 ликува след късна драма в дербито със Славия

Левски постигна драматична победа с 2:1 над Славия в столичното дерби от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Сините“ стигнаха до трите точки с попадение в добавеното време на срещата, която се проведе на помощния терен на стадион „Георги Аспарухов“.

Домакините откриха резултата в 26-ата минута чрез Ландон Даниел Йескас и се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Драмата в двубоя настъпи в заключителните минути. В 86-ата Тома Антов възстанови равенството за „белите“, но Левски успя да отговори в оставащото време.

В първата минута на добавеното време Явор Славчев се превърна в герой за „сините“, отбелязвайки победното попадение за крайното 2:1.

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