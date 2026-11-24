Родителите с деца ще влизат през специален вход за ЦСКА - Трабзонспор

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Родителите с деца могат да използват специалния вход, разположен до всяка от турникетните системи за домакинския мач на ЦСКА срещу Трабзонспор в четвъртък от 22:00 часа на стадион "Българска армия". От "червения" клуб публикуваха специално видео в социалните мрежи, с което разясниха отново процедурата по влизане на трибуните.

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"Армейци, родителите с деца могат да използват специалния вход, разположен до всяка от турникетните системи. Във видеото ви показваме как да преминете през входовете на стадион „Българска армия“, когато посещавате мача със своите деца.

ВАЖНО: Напомняме, че за двубоя с Трабзонспор от UEFA Conference League на 26 ноември вратите на стадиона ще отворят в 19:00 ч. - три часа преди началото на срещата. Очакваме ви заедно на „Българска армия“!", написаха от Борисовата градина.

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