В днешният мач с Фратрия II, футболистите на Черно море II подкрепиха тежко контузен съотборник

Футболистите на Черно море II (Варна) трогнаха с мил жест непосредствено преди днешния мач с Фратрия II (Варна). Сториха го за съотборника си Симеон Димитров Желязков, който е със счупен крак от предишния двубой на „моряците“ в Силистра срещу местния Доростол. Съиграчите му позираха с бяла фланелка, на която беше изписано пожелание „Бързо възстановяване Монка! С теб сме!“.

Гръмотевици и наводнен терен прекратиха мача на Черно море II и Фратрия II

После двубоят от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига завърши 0:0. Днес от него се изиграха 73 минути, защото вчера беше прекратен в 27-ата минута, заради гръмотевици и наводнен терен. Футболистите на Черно море II доминираха днес. Създадоха десетина голови положения, но не реализираха нито едно. Към вратата им нямаше отправен удар.

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