Лудогорец се наложи над Академик (Пловдив) в Елитната група до 16 години

Лудогорец постигна победа с 2:1 при гостуването си на Академик (Пловдив) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Орлите“ отбелязаха и двете си попадения през първото полувреме на срещата, която се проведе на „Арена Айсберг“ в Пловдив.

Разградчани откриха резултата в 15-ата минута чрез Михаил Младенов. Пет минути преди края на първата част Радослав Пантаджиев удвои преднината на гостите и Лудогорец се оттегли на почивката с аванс от два гола.

В 79-ата минута Илия Йорданов намали изоставането на домакините и върна интригата в двубоя. До края на срещата обаче Академик не успя да стигне до изравнително попадение и „орлите“ си тръгнаха с трите точки от Пловдив.

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