Хроника на една вражда: Джордж Ръсел срещу Макс Верстапен

Сблъсъкът между Макс Верстапен и Джордж Ръсел по време на последната тренировка преди Гран При на Лас Вегас отново отвори фронта на дългогодишната им словесна война. Съперничеството между двамата пилоти има дълбоки корени, които водят началото си от ожесточен спор в стаята на стюардите по време на Гран При на Катар през 2024 година.

Отношенията им се пречупиха по време на квалификацията за въпросния старт, когато Верстапен се движеше с неоправдано ниска скорост на завой 12 в обиколка за охлаждане. Това принуди Ръсел да напусне състезателната линия и да премине през чакъла. Спортните комисари решиха, че нидерландецът е нарушил Член 33.4 от Спортния правилник, наложиха му наказание от едно място на стартовата решетка и му присъдиха наказателна точка, с което му отнеха спечеления полпозишън.

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Истинският конфликт обаче се разрази извън официалните съдийски решения. Ръсел заяви, че е получил заплахи от своя колега извън залата за изслушвания, и не спести критиките си преди финалния кръг в Абу Даби. По думите на бившия водещ от телевизията на Формула 1 Уил Бъкстън, британецът сам е настоявал пред репортерите да му задават въпроси за нидерландеца, след като предварително си е подготвил остра позиция.

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Тогава Ръсел сподели публично:

„Той не умее да се справя с трудностите. Когато нещата не се развиват според неговите желания, той реагира с излишен гняв и поведение на границата на агресията. Хората от години търпят подобно отношение от Макс. Никой не оспорва таланта му зад волана, но той просто не понася неуспехите. Това продължава, защото досега никой не му се е противопоставил.“

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Верстапен категорично отхвърли обвиненията и заяви, че Ръсел съзнателно е преувеличил ситуацията пред стюардите:

„Бил съм многократно в тази стая през кариерата си с различни съперници и никога не съм виждал някой толкова отчаяно да се опитва да провали друг пилот. Загубих всякакво уважение към него. Не съжалявам за думите си, защото стоя зад всяка от тях.“

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Враждата между двамата остана активна и през следващия сезон, като по време на Гран при на Испания през 2025 година те се удариха в заключителните обиколки, което донесе десетсекундно наказание на четирикратния световен шампион.

Конфликтът ескалира отново в Лас Вегас, където двамата се сблъскаха на завой 14 в последната тренировъчна сесия, а инцидентът донесе официално предупреждение от ФИА за Верстапен.

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Ръсел беше безкомпромисен в коментара си след тренировката:

„Той прави това всяка седмица срещу различни пилоти. Всички останали го приемат, но аз няма да се примиря някой да ме спъва така и да се държи сякаш стои над всички. Крайно време е някой да се изправи срещу него.“

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Верстапен, който впоследствие спечели състезанието, напълно омаловажи нападките на британския си опонент:

„Той говори много извън пистата, но това изобщо не ме вълнува. Нивото му е далеч под моето и няма никакъв смисъл да му отговарям.“

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Победителят не пропусна да отправи хаплива забележка и след катастрофата на Ръсел в края на състезанието в Лас Вегас:

„Днес кармата си каза думата. Беше невероятно усещане, когато погледнах в огледалата и видях какво се случва. Казах си: 'Фантастично, денят ми става още по-добър'. А след като пресякох финала първи, радостта ми беше пълна.“

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Снимки: Gettyimages