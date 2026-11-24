Ланча стартира в Rally1 категорията още от рали "Монте Карло"

Легендарната италианска марка Ланча е в напреднал процес по хомологация на модела Ипсилон HF Интеграле Rally1 WRC, като според запознати източници новият състезателен автомобил ще бъде напълно готов навреме за старта на рали „Монте Карло“ през януари.

По информация на Dirtfish производителят преминава през двуетапен процес на одобрение, целящ да ускори подготовката на колата за откриването на следващия сезон в Световния рали шампионат (WRC). След проведено електронно гласуване в петък, Международната автомобилна федерация (ФИА) е допуснала модификациите по двигателя и задното крило в текущата процедура, докато предната броня ще премине през сертификация на по-късен етап. Т.е. Ланча влиза в Rally1 категорията като добавя WRC кит на съществуващия Rally1 автомобил на марката.

Want a little more? 👀 Take a longer look at what's coming in More Than Machine Season 3! Five episodes, starting 6 December 🤩 #WRC | #MoreThanMachine https://t.co/ok4AnXUOBU — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 23, 2026

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Въпреки че Ланча ще хомологира автомобил за най-високата категория в световния рали елит за първи път от 1991 година насам, не се предвижда марката да участва със собствен заводски тим.

Подобно на подхода на Хюндай за сезон 2027, италианският бранд ще завърши процеса по сертифициране, след което ще предостави състезателната техника на частни отбори.

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„Напълно вярно е, че подобна двуетапна хомологация е необичайна. Не сме ставали свидетели на такава практика досега, но от ФИА и промоутъра на WRC проявяват пълно разбиране към стремежа по отсечките догодина да има повече коли от клас Rally1“, разкрива източник, близък до процеса.

„Освен това всички знаем колко голям романтичен заряд носи завръщането на Ланча в голямата игра на световните ралита. Представете си какъв невероятен сюжет би било отново да видим победа на Ланча в Монте Карло.“

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„С двата обявени тима на Тойота, тестовете на Себастиен Льоб с Project Rally One, солидния напредък на М-Спорт Форд с колата за 2027 година, а сега и присъствието на Хюндай и Ланча с машини Rally1, следващият шампионат изглежда изключително вълнуващ. Вярно е, че няма да разполагаме изцяло със заводски състави, но имаме автомобили, способни да водят реална битка. Съществува напълно реален потенциал Йоан Росел да пилотира отново за Ланча и да се бори за триумф в Монако. Това би било повторение на историята от 1988 година, когато Бруно Саби спечели именно зад волана на Ланча Делта.“

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Снимки: Gettyimages