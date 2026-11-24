Бедзеки призна за „твърде много грешки“ след загубата в битката за на титлата

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки призна, че е допуснал прекалено много грешки през сезон 2026 в MotoGP, анализирайки причините за болезненото поражение в битката за шампионската титла срещу Марк Маркес.

Италианецът стартира кампанията като ранен фаворит за трофея след три победи в откриващите състезания извън Европа. През лятото обаче шампионските му амбиции претърпяха срив заради поредица от падания и непредизвикани неточности. Допълнителен удар бе и наказанието му с лишаване от участие в Гран При на Чехия след сблъсък с маршал край пистата – инцидент, който му коства 25 ценни точки спрямо Маркес.

Your Portimao catch-up starts here 🇵🇹 We’ve got all the moments you might have missed 👀 #MotoGP https://t.co/nubMXaZSLD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2026

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Ситуацията се влоши още повече след фрактура на ключицата на "Заксенринг", заради която Бедзеки не бе в оптимална физическа кондиция след лятната пауза.

По време на състезателния уикенд в Портимао италианският състезател призна, че честите му грешки и бавното възстановяване от контузията са му попречили да материализира своята скорост в краен успех.

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„От моя страна имаше твърде много грешки“, сподели той. „Скоростта беше налице, но особено в средата на шампионата допуснах прекалено много неточности, а и контузията не помогна. Моето завръщане след травмата не беше толкова силно, колкото това на Марк. Когато той се върна, веднага показа високо ниво. Печелеше точки дори когато нямаше най-доброто темпо, а там, където беше най-силен, взимаше победи. Аз бях бърз, но се мъчех на пистата и ми липсваше този стратегически подход. Това е добър урок за мен.“

„Тежко е и боли, когато желаеш нещо толкова силно и го видиш как се изплъзва от ръцете ти. Това обаче е част от живота и трябва да го използвам като опит за бъдещето“, допълни Бедзеки.

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Въпреки че не беше напълно възстановен в началото на втората половина от сезона, пилотът на Априлия записа подиуми на "Силвърстоун" и в Арагон, запазвайки шансовете си за титлата. Впоследствие обаче последва падане от лидерската позиция още в първата обиколка на Гран При на Сан Марино, което го отдалечи на 33 точки от Маркес и Мартин в генералното класиране.

Класиранията на почетната стълбичка на "Ред Бул Ринг" и "Мотеги", както и победата му на "Мандалика", го оставиха в играта. Всичко обаче приключи окончателно след инцидент по време на спринта на пистата "Лосайл" след контакт с мотоциклета Дукати на Маркес.

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„Разбрах го още преди Портимао. В Доха осъзнах, че сезонът беше силен, но не беше моята година. Марк бе изключително стабилен и по-добър в решителните моменти. По-добрият спечели и той напълно заслужи това първенство. Аз просто се опитвах да дам максимума във всеки старт, но Марк беше безупречен и напълно заслужи отличието“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages