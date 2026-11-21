Нова глава във войната между Макс Верстапен и Джордж Ръсел

Напрежението между Макс Верстапен и Джордж Ръсел се разгоря с нова сила по време на третата свободна тренировка преди състезанието за Гран При на Лас Вегас. Двамата пилоти отново се оказаха в центъра на оспорван инцидент на трасето, след който Верстапен се отърва само с предупреждение.

Нидерландският състезател изпревари своя опонент точно преди британецът да започне своята бърза обиколка. Ръсел реагира мигновено, възползва се от въздушната струя и опита да принуди Верстапен да спре рязко на влизането в завой 14. Пилотът на Ред Бул от своя страна промени траекторията си в зоната на спиране, след което болидът на Мерцедес изтласка неговия RB22 встрани от пистата.

Nothing much to add... 😶 #F1 #LasVegasGP https://t.co/EUf5CqgfDx — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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Стюардите от ФИА наложиха официално предупреждение на Верстапен, но последвалите коментари на Ръсел предизвикаха далеч по-голям отзвук в падока.

Това съвсем не е изолиран случай в отношенията между двамата. Сблъсъкът в Лас Вегас е вече четвъртият сериозен епизод на изостряне на враждата им след конфликтите в Азербайджан през 2023 година, Катар през 2024 година и Испания през 2025 година.

Max 🆚 George You don’t want to miss the start 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/bEVIpLqDAt — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Верстапен за сбутването с Ръсел: Нищо не е станало

В интервю за Sky Sports F1 Ръсел не спести критиките си към маневрата на световния шампион. Британецът подчерта, че макар правилата формално да позволяват подобни изпреварвания преди започване на тур, те са далеч от спортсменското поведение.

„Смятам, че предупреждението бе справедливо - заяви Ръсел. - В правилника няма изрична забрана да изпревариш някого точно преди старта на обиколката му, но правейки това, ти напълно проваляш неговия опит. Той прави това постоянно с редица състезатели и всички просто го приемат. Аз обаче няма да търпя някой да ме саботира по този начин и да се държи така, сякаш е над всички останали. Време е някой да му се опълчи.“

Whoa! George ⚔️ Max #F1 #LasVegasGP https://t.co/GDA3BZafAC — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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История на напрежението: от Баку до Абу Даби

Корените на враждата датират от спринта в Азербайджан през 2023 година. Тогава двамата влязоха в ожесточена борба в първите три завоя, при което Мерцедес-ът на Ръсел недозави и се удари в страничната кутия на болида RB19 на Макс. След финала Верстапен потърси сметка от съперника си още в закрития парк с остри думи, но комисарите обявиха случилото се за обикновен състезателен инцидент.

Напрежението нарасна значително в Катар през 2024 година, когато нидерландецът получи наказание с преместване на стартовата решетка и наказателна точка за прекалено бавно каране в загряващата обиколка по време на третата фаза на квалификацията, което принуди Ръсел да направи рязка маневра. Тогава Верстапен изрази открито възмущение от факта, че британецът е настоявал пред стюардите за санкция, заявявайки, че е загубил всякакво уважение към него.

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В Абу Даби същата година Ръсел определи съперника си като „насилник на пистата“ и обяви, че е получавал заплахи от Верстапен, че ще бъде умишлено изваден от състезанието — обвинения, които нидерландецът категорично отрече.

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Противопоставянето продължи и през следващия сезон. В Канада Ръсел обвини съперника си в непозволено изпреварване при кола за сигурност, след като сам бе натиснал спирачките демонстративно. Протестът на Ред Бул по този казус бе отхвърлен.

Две седмици по-рано в Испания се стигна до още по-сериозен сблъсък. След като пропусна Ръсел, Верстапен удари странично неговия Мерцедес със своя RB21. За тази си проява нидерландецът бе наказан с десет секунди и три наказателни точки, като по-късно призна грешката си и я отдаде на прекомерни емоции в разгара на битката.

Случилото се в Лас Вегас доказа, че конфликтът между двамата водещи пилоти е далеч от разрешаване, а думите на Ръсел показват категорично, че той няма намерение да отстъпва в бъдещите битки на трасето.

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Снимки: Gettyimages