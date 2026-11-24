Тиери Нювил записа първа победа с Порше

Звездата на Хюндай в Световния рали шампионат Тиери Нювил сложи необичаен край на състезателната си година, като седна зад волана на Порше. Белгиецът взе участие в надпреварата „Рали де Крет“ зад волана на Порше 992 Rally GT.

Очакванията за доминация на Нювил се оправдаха напълно. Той наложи смазващо темпо и триумфира с аванс от над три минути и половина пред останалите състезатели, въпреки че пилотираше напълно непознат за него автомобил.

Thierry Neuville won in a Porsche 992 RGT in Rallye des Crêtes 💪 This was the Belgian's first win in non-Hyundai machinery, excluding historic events, since the 2011 edition of the event, driving a Citroën DS3 R3T 😲 https://t.co/0k0VnJgPo2 — Powerslide (@PowerslideMedia) November 23, 2026

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Надпреварата се проведе в непосредствена близост до родния край на световния рали шампион за 2024 година. Нювил е родом от Сен Вит, разположен само на около двайсет минути с кола от селището Белво, където бе базиран щабът на ралито.

„Атмосферата тук е напълно различна. Няма никакво напрежение и изобщо не следим времената за етап. Дойдохме единствено да изпитаме удоволствие от карането“, сподели белгийският ас.

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Това бе шестото участие на Нювил в „Рали де Крет“ и първо от седем години насам. При предишния си старт той триумфира на асфалтовото трасе с Опел Корса, докато този път завоюва първото място зад волана на Порше.

„Изключително много харесвам това състезание. Намира се съвсем близо до дома ми, а и много мои приятели се състезават тук. На финала винаги се организира страхотно празненство, така че нямах търпение да дойда“, заяви Нювил пред местния телевизионен канал Vedia.

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Сезонът в Световния рали шампионат приключи необичайно рано през 2024 година – още в началото на октомври, след като насроченият за средата на ноември кръг в Саудитска Арабия беше отменен заради напрегнатата обстановка в Близкия изток. Това предостави отлична възможност на белгиеца да кара пред родна публика.

„Това бе единственият ми шанс да прекарам повече време в региона. Ралито е прекрасно, със страхотен маршрут. Имахме време да поговорим с хората и да се насладим на почивните дни – точно това, което исках“, разказа Нювил.

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В рамките на 12-те състезателни етапа конкуренцията не успя да намери отговор на класата му. Белгиецът записа най-добро време във всяка една от отсечките.

„Всичко беше съвсем ново за нас сутринта – както състоянието на трасето, така и самият автомобил. За съжаление нямахме време да го тестваме предварително, което направи предизвикателството още по-голямо. Поради тази причина бях доста внимателен в първия етап, но постепенно усетих поведението на колата и успях да се възползвам по най-добрия начин от възможностите ѝ“, поясни пилотът.

Бъдещите планове на Нювил за следващата състезателна година все още остават неясни. Белгиецът нееднократно е заявявал желанието си да остане част от заводския отбор на Хюндай, макар вероятността да кара пълен сезон в световния шампионат да е малка.

След края на неделното състезание той внесе допълнителна доза интрига около плановете си:

„Към настоящия момент нищо не е окончателно решено. Все още преговарям с Хюндай. Очаквам да имам повече яснота относно бъдещето си след три или четири седмици.“

Снимка: rallye-mag

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