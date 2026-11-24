Новият шампион във Формула 3 Уго Угочукву ще дебютира във Формула 2 този уикенд в Катар. 2-метровият американец има договор за Формула 2 за догодина с Кампос, но в Катар и Абу Даби ще кара за друг отбор.
Уго ще смени във Ван Амерсфорт Рейсинг Хию Ямакоши и ще е съотборник на Рафаел Виягомес. От своя страна пък Ямакоши кара само един кръг във Формула 2 - в Баку, където смени Нико Вароне. От VAR няма информация за причината за раздялата с Ямакоши.
Фреди Слейтър сменя Рафаел Камара във Формула 2
Вицешампионът във Формула 3 Фреди Слейтър също се дебютира този уикенд във Формула 2 - той ще се състезава за Инвикта на мястото на Рафаел Камара, който ще довърши сезона в Хаас във Формула 1.