Шампионът във Формула 3 дебютира във Формула 2

Новият шампион във Формула 3 Уго Угочукву ще дебютира във Формула 2 този уикенд в Катар. 2-метровият американец има договор за Формула 2 за догодина с Кампос, но в Катар и Абу Даби ще кара за друг отбор.

Уго ще смени във Ван Амерсфорт Рейсинг Хию Ямакоши и ще е съотборник на Рафаел Виягомес. От своя страна пък Ямакоши кара само един кръг във Формула 2 - в Баку, където смени Нико Вароне. От VAR няма информация за причината за раздялата с Ямакоши.

📣 𝗩𝗮𝗻 𝗔𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗼𝗼𝗿𝘁 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝘀 𝗨𝗴𝗼 𝗨𝗴𝗼𝗰𝗵𝘂𝗸𝘄𝘂 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗧𝘄𝗼 𝗥𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗢𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗙𝗜𝗔 𝗙𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮 𝟮 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 📰 Read full press release: https://t.co/hAgpSzCZ00 https://t.co/x9oCNfV7gk — Van Amersfoort Racing (@VARmotorsport) November 23, 2026

Фреди Слейтър сменя Рафаел Камара във Формула 2

Вицешампионът във Формула 3 Фреди Слейтър също се дебютира този уикенд във Формула 2 - той ще се състезава за Инвикта на мястото на Рафаел Камара, който ще довърши сезона в Хаас във Формула 1.

Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google