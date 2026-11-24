Ще отвърне ли на удара Мерцедес този уикенд?

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф заяви, че тимът трябва да превърне отличната скорост, демонстрирана в Лас Вегас, в значително по-силен резултат по време на предстоящата Гран При на Катар. Според него пистата „Лусайл“ поставя напълно нови предизвикателства с бързите си завои, агресивните бордюри, високите температури и ограниченията в продължителността на сериите с едни гуми, поради което германският тим няма право на никакви грешки.

„Най-добрият начин да забравиш разочароващо състезание е веднага да се впуснеш в следващото“, подчерта Волф в навечерието на състезателния уикенд в Катар.

P17 ➡️ P3 🤯 Back on the podium after a commanding drive from Oscar Piastri! 😮‍💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/niFEhirv38 — Formula 1 (@F1) November 24, 2026

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Макар надпреварата по улиците на Лас Вегас да не приключи по вкуса на Мерцедес след грешка на Джордж Ръсел, която му костваше възможността за победа, Волф изтъкна, че болидите на тима са били в челото през цялата вечер. Шефът на Сребърните стрели отбеляза и зрелището на пистата, като го определи като истинска демонстрация на най-доброто от Формула 1. Вниманието му обаче вече е изцяло насочено към предстоящото изпитание, което ще бъде коренно различно.

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Тежко изпитание на пистата „Лусайл“

Волф определи трасето в Катар като безпощадно заради динамичното съчетание от високи скорости, специфични бордюри и сериозна жега. Тези условия натоварват до краен предел както пилотите, така и техниката, а допълнителните регулации за гумите усложняват задачите на инженерите.

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Доставчикът на гуми Пирели наложи лимит от максимум 27 обиколки с един комплект за 57-те тура на дистанцията, което задължава всеки състезател да направи поне две спирания в бокса. Тази мярка е въведена, за да се гарантира сигурността и издръжливостта на гумите върху специфичната настилка на „Лусайл“. Ограничението стеснява стратегическите ходове, но моментът за влизане в питлейна ще остане ключов за крайното класиране, особено при трафик или променящи се условия на пистата.

Трансформиране на скоростта в краен резултат

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Волф акцентира на факта, че битката в челото на колоната е изключително оспорвана и нито един претендент не може да си позволи компромиси. Мерцедес разполага с нужното темпо, но остава ключовият въпрос за безупречното провеждане на самия уикенд.

Темпото в Лас Вегас донесе увереност, ала в Катар тя трябва да бъде подкрепена от отлична тактическа дисциплина и оптимално управление на гумите. Тимът се надява този път силната форма да бъде възнаградена с подобаващ завършек на състезанието.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages