Макс Верстапен обмисля участие в „24 часа на Дейтона“ през януари

Преди състезателния уикенд за Гран При на Лас Вегас във Формула 1, четирикратният световен шампион Макс Верстапен направи кратко посещение на легендарната писта „Дейтона Интернешънъл Спийдуей“. Въпреки че основната цел на визитата бе заснемането на рекламни кадри за Ред Бул, нидерландецът даде ясен сигнал, че обмисля реално участие в престижното 24-часово състезание, което се провежда там през януари.

В Лас Вегас, Верстапен потвърди, че появата му на стартовата решетка в САЩ през зимната пауза е напълно възможна. „Проучваме дали това може да се осъществи. Това състезание определено е едно от тези, в които много искам да участвам“, коментира пилотът.

Max is looking into ways to compete in the 24H of Daytona this January!! He hasn't made a definite decision yet though. "We're looking into that, whether it's possible. We're going to see if we can still schedule a test day." (via @NUnl) — Verstappen News (@verstappenews) November 21, 2026

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Шестдесет и петото издание на „24 часа на Дейтона“ е насрочено за уикенда между 28 и 31 януари 2027 година и няма да се отрази на ангажиментите на Макс към Ред Бул и Формула 1.

Нидерландецът уточни, че планира участие в категория GTD Pro с автомобил от клас GT3. След участието на Макс в "24 часа на "Нюрбургринг" и старта му на финала на сезона в GT World Challenge Европа в Портимао, това би представлявало дебют за Верстапен в надпреварите с GT автомобили на американска земя.

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За разлика от Дейтона, Верстапен изключва възможността за скорошен старт в „24 часа на Льо Ман“, тъй като легендарната френска класика изисква много по-задълбочена подготовка. „Искам да участвам в Льо Ман единствено с прототип от клас Хиперкар, а това налага сериозно планиране – дали да бъде със собствен проект, или със заводски тим. В Дейтона или на Северната дъга бих се състезавал с GT3 машина, което от организационна гледна точка се реализира далеч по-лесно“, обясни той.

По подобие на Фернандо Алонсо и завръщането му в рали „Дакар“, евентуалният старт на нидерландеца би бил голямо събитие за моторните спортове по време на зимната пауза. Верстапен не крие, че харесва възможността да изпробва уменията си извън Формула 1, като би съчетал събитието и с пътуване със семейството си.

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През 2027 година пилотът се надява да участва и в „24 часа на Нюрбургринг“. Въпреки че подготвителните състезания от сериите NLS съвпадат с календара lcl Формула 1, Верстапен разчита на доброто си познаване на германското трасе в планината Айфел. За да бъде подготовката на ниво, неговият тим планира организирането на допълнителни тестови дни на пистата.

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Снимки: Gettyimages