Рекордьорът Томас Райс: Целта ни е топ 8, отиваме за точки в София

Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс обяви, че не очаква нито един от контузените футболисти на отбора да се възстанови за предстоящото гостуване на ЦСКА в Лигата на конференциите. Германският специалист подчерта, че турският тим ще се стреми да спечели точки в София, тъй като голямата му цел е да завърши сред първите осем в основната фаза на турнира.

Райс говори след домакинската победа с 1:0 над Еюпспор в турското първенство, която му донесе и исторически рекорд. Той стана първият чуждестранен треньор на Трабзонспор със седем поредни победи в Сюперлиг. Бившият наставник на Лудогорец спечели всичките си седем шампионатни срещи, откакто пое отбора, като в тях тимът отбеляза 18 гола и допусна само 3. В шест от двубоите Трабзонспор запази суха мрежа. Серията включва победи над Галатасарай, Самсунспор, Бешикташ, Ризеспор, Газиантеп, Аланияспор и Еюпспор. Последният успех дойде с гол на Озан Туфан още в 5-ата минута и позволи на Трабзонспор да събере 28 точки, заемайки второто място в класирането, само на три зад лидера Галатасарай.

Въпреки впечатляващите резултати Райс призна, че натовареният календар и многобройните контузии създават сериозни проблеми пред треньорския щаб.

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„Предстоят ни много мачове и навлизаме в изключително натоварен период. Имаме доста контузени футболисти, което, разбира се, не ни радва. Искаме те да се завърнат възможно най-скоро, но не мисля, че някой от тях ще бъде на разположение до четвъртък, тоест до мача в София“, заяви Райс.

„Както знаете, съставът ни за Европа е малко по-различен. Списъкът с футболистите, на които можем да разчитаме там, не е същият. Въпреки това, когато отидем в София, искаме да покажем възможно най-доброто си представяне и да се върнем с точки. Нашата цел е да завършим сред първите осем в Лигата на конференциите. Всичките ни усилия са насочени към постигането на тази цел“, подчерта германският специалист.

Треньорът не скри недоволството си от представянето на своя отбор срещу Еюпспор, въпреки постигнатата победа. Според него Трабзонспор е пропуснал възможността да реши двубоя още през първото полувреме.

Teknik Direktörümüz Thomas Reis’ın Eyüpspor maçı değerlendirmesi 🔗 https://t.co/YF4vc68IF3 https://t.co/Y9eFlodz47 — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 22, 2026

„Още преди срещата казах, че ще бъде трудно, и се оказах прав. През първите 30-35 минути играхме добре и създадохме положения, но не успяхме да ги реализираме. Можехме да постигнем много по-добър резултат още преди почивката. Очаквах да се представим по-добре през второто полувреме, но играта ни стана разпокъсана. Не съм доволен от представянето ни след почивката. Важното обаче беше да спечелим трите точки и успяхме да го направим", подчерта Райс.

Германецът коментира и влиянието на паузата за националните отбори. Той призна, че футболистите са изпитвали известни проблеми с концентрацията, а отсъствието на контузените състезатели се отразява върху качеството на играта.

Въпреки това Райс изрази увереност, че Трабзонспор се движи в правилната посока. Той изтъкна, че отборът е създал достатъчно положения срещу Еюпспор, но заради собствените си пропуски е бил принуден да защитава минималната преднина до последните минути.

Снимка: haber61.net

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