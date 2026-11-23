Бивш рефер посочи подмината дузпа за Виляреал срещу Барселона

Бившият елитен испански арбитър Едуардо Итуралде Гонсалес анализира спорните моменти от драматичната победа на Барселона с 3:2 срещу Виляреал в ефира на радио „Кадена СЕР“. Според дългогодишния съдия каталунците са били пожалени за нарушение в собственото си наказателно поле в самия край на срещата, а полузащитникът Фермин Лопес ще пропусне ключови мачове заради невъздържаната си реакция към реферите.

Итуралде Гонсалес акцентира върху ключов епизод в заключителните минути, при резултат 3:2 за каталунците, при който бранителят на домакините Жерард Мартин удари Айосе Перес в лицето в наказателното поле: „Искам да обърна внимание на едно положение, което остана малко незабелязано. Около 92-рата минута Мартин, в битка за топката, замахна с ръка и удари в лицето футболиста на Виляреал. Съдията прецени, че това не е достатъчно за 11-метров наказателен удар, а ВАР също не се намеси. За мен обаче това действие попречи на играча на Виляреал да продължи офанзивата и трябваше да бъде отсъдена дузпа.“

#Barça #Villarreal 🫱🏻 Gerard Martín impacta con su mano en la cara de Ayoze y no se pita nada. 📌 PARA MÍ ES PENAL, PERO NO DE VAR. 👮🏻‍♂️:❌️ 📺:✅️ ▪️¿Por qué digo que no es de Var? Pues por ser un manotazo imprudente (sin tarjeta). Si fuese... https://t.co/SThWWKRNLJ — Mr. Asubío (@MrAsubio) November 22, 2026

Фермин пък, който вече беше заменен, получи директен червен картон в 74-тата минута заради бурни протести след спорна ситуация за дузпа срещу Гордън. Главният съдия Ернандес Ернандес подробно описа инцидента в официалния протокол от двубоя: „В 74-ата минута състезателят Фермин Лопес Марин бе изгонен, тъй като стана от резервната скамейка, насочи се към четвъртия съдия, застана в непосредствена близост до него и протестира на висок глас, повтаряйки неколкократно израза: „Не се е*авай с мен!“. Също така отбелязвам, че играчът напусна терена и се прибра в съблекалнята, преди да успея да му покажа червения картон.“

🚨| The moment Fermín López was sent off after exchanging words with the fourth official. 🟥 https://t.co/oN2XATxgtc — Winna F.C. (@WinnaFC) November 22, 2026

Според прогнозата на Итуралде Гонсалес младокът ще бъде санкциониран с лишаване от състезателни права за две срещи. Това ще попречи на халфа да вземе участие в гостуването на Депортиво Ла Коруня на стадион „Риасор“, както и в дербито срещу Атлетико Мадрид на „Камп Ноу“.

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