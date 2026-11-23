Гъруин Прайс сложи край на четиригодишното чакане за голяма титла и отново покори Големия шлем по дартс

Гъруин Прайс спечели за четвърти път в кариерата си Grand Slam of Darts, след като победи с 16:11 лега нидерландеца Джан ван Веен във финала на турнира в Уулвърхамптън. 41-годишният уелсец сложи край на четиригодишното си чакане за голям трофей, като за последно бе триумфирал в телевизионен турнир през 2022 година. Бившият световен шампион затвърди отличните си резултати в надпреварата, която преди това бе печелил през 2018, 2019 и 2021 година.

За Прайс това бе четвърти голям финал от началото на 2026 година, след като преди това остана подгласник на World Grand Prix, World Matchplay и World Series Finals. Този път обаче Ледения успя да стигне до титлата, която е осма за него в големите турнири на PDC. По този показател той се изравни с Гари Андерсън и Питър Райт.

ANOTHER HUGE CHECKOUT FROM PRICE! A 145 checkout and it's 5-5! Some contest here 🍿 📺 https://t.co/OFsNJkRNwt #GSOD | Final https://t.co/mWpM8XdIem — PDC Darts (@OfficialPDC) November 22, 2026

Пътят на уелсеца до трофея започна с две победи в груповата фаза – срещу Джо Хънт с 5:3 и Себастиан Бялецки с 5:2. На осминафиналите той се справи с Райън Сърл с 10:7, а най-драматичният му двубой бе на четвъртфиналите срещу Нико Шпрингер. Германецът получи две стрели за спечелването на мача, но Прайс оцеля и се наложи с 16:15 в решаващия 31-ви лег. На полуфиналите Ледения преодоля Кевин Дутс с 16:13, след като в хода на срещата спечели шест поредни лега.

Във финала срещу Ван Веен двамата се движеха близо един до друг в резултата до 7:7, след което Прайс спечели шест последователни лега и се откъсна с 13:7. Нидерландецът опита да се върне в мача, но уелсецът не позволи обрат и затвори срещата при 16:11. Голямото оръжие на Прайс бяха завършванията, като той реализира пет от над 100 точки – 150, 145, 100, 132 и 118. Това е нов рекорд за най-много подобни завършвания във финал на Grand Slam of Darts. Последното от тях донесе и титлата на уелсеца.

HE'S DONE IT! 🏆 Gerwyn Price takes his fourth Grand Slam title 💥 https://t.co/b4pP7T3zhs — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) November 22, 2026

Ледения завърши двубоя със среден резултат от 97,34 точки на три стрели срещу 94,76 за Ван Веен. Уелсецът записа 11 максимума от 180 точки срещу 9 за съперника си, но най-сериозното му предимство бе при чекаутите. Той реализира 53,33% от опитите си по двойните сектори (16 от 30), докато нидерландецът постигна едва 34,38% (11 от 32).

"I've had some close calls this year, when it comes along it's nice" Gerwyn Price reacts to winning the Grand Slam of Darts 💪 https://t.co/nvBGFD5pmw — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) November 22, 2026

Титлата донесе на Прайс 200 000 паунда от рекордния награден фонд от 1 милион паунда. Освен това успехът го изкачи до третото място в световната ранглиста, като той изпревари Люк Хъмфрис. Ван Веен остана втори в подреждането и получи 100 000 паунда за достигането си до финала.

Прайс продължи и впечатляващата си серия от четири победи в четири финала на Grand Slam of Darts. Сега уелсецът ще се опита да пренесе добрата си форма и на Световното първенство, след като последните четирима шампиони в Големия шлем впоследствие спечелиха и най-престижния трофей в дартса.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google