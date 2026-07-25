Прекалено много улесняват задачата на Люк Литлър

Гъруин Прайс е убеден, че може да осуети опита на Люк Литлър да спечели втора поредна титла от World Matchplay, и смята, че някои играчи „прекалено много улесняват“ защитаващия трофея си шампион. Прайс се класира за първия си полуфинал на World Matchplay от 2022 година насам след победа с 16:12 над Рос Смит в „Уинтър Гардънс“. Ледения записа среден резултат от 102,78 точки и затвори мача със серия от четири поредни спечелени лега.

The World Matchplay semi-finals are locked in and we cannot wait! 🎯🤩 pic.twitter.com/f3XprySMT7 — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) July 24, 2026

В полуфиналите уелсецът ще се изправи срещу световния №3 Джан ван Веен. Победителят от този двубой ще срещне във финала в неделя Люк Литлър или нидерландеца Дирк ван Дуйвенбоде. Мачът за титлата ще се играе във формат до 18 спечелени лега.

Литлър победи Прайс във всичките им срещи във Висшата лига през този сезон, както и в решаващ сет на полуфиналите на World Masters. Освен това Ракетата няма загуба в мач от голям турнир на PDC, игран в повече от 20 лега, след поражението си във финала на Световното първенство през 2024 година.

Gerwyn Price insists he can thwart Luke Littler's bid for back-to-back World Matchplay titles and believes some players ‘make it too easy’ for the defending champion 💬 pic.twitter.com/i2l0eRUHLS — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) July 25, 2026

Световният №1 остава категоричният фаворит да стане първият играч след Майкъл ван Гервен, който защитава титлата си от World Matchplay. В победата си над Джош Рок Литлър постигна среден резултат от 109,57 точки, но Прайс е убеден, че може да бъде спрян.

„Мисля, че има много играчи, които могат да достигнат нивото на Литлър“, заяви Прайс пред журналистите след победата си на четвъртфиналите. „Има ли някой, който може да го прави толкова дълго, колкото него? Мисля, че аз мога, както и още няколко играчи. В момента обаче той е безпощаден. Тези средни резултати от 109 или 110 точки изглеждат толкова лесни за него.

Според мен някои играчи му помагат, като просто му позволяват да играе в своя ритъм. Всеки мач е различен и понякога трябва да играеш собствената си игра, да използваш различните ситуации и да усещаш точните моменти. Понякога хората прекалено много го улесняват.“

Who will make it to the World Matchplay final? 💭



Watch the action from 7:30pm! 📺 pic.twitter.com/gEOQZmZyx7 — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) July 25, 2026

Прайс поведе убедително с 12:8 срещу Смит в четвъртфинала и имаше възможности да увеличи още повече аванса си. Впоследствие обаче резултатът стана 12:12, преди уелсецът да завърши силно и да се класира за полуфиналите.

„Бях много доволен от начина, по който играх през по-голямата част от мача, но имаше няколко лега, които изпуснах и които в крайна сметка можеха да ми изиграят лоша шега“, добави Прайс.

World Matchplay 2026 продължава в емблематичната зала „Уинтър Гардънс“ в събота, когато ще се изиграят двата полуфинала. Те ще бъдат във формат до 17 спечелени лега и ще определят участниците във финала в неделя, който ще се играе до 18 спечелени лега.

Защитаващият титлата си Люк Литлър ще продължи опита си да спечели турнира за втора поредна година срещу Дирк ван Дуйвенбоде, който за първи път достига до полуфиналите на World Matchplay.

В първия полуфинал Гъруин Прайс ще се изправи срещу Джан ван Веен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google