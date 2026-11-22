Звезда от НФЛ е в болница след катастрофа

Лайнбекърът на Тенеси Тайтанс Джейлън Харъл е в болница след автомобилна катастрофа във Флорида, а полицията разследва дали той е нападнал шофьора на автомобил за споделено пътуване малко преди сблъсъка.

24-годишният играч е пътувал на задната седалка на автомобила в родния си град Тампа в петък сутринта, когато според полицията „е нападнал шофьора, докато превозното средство е било в движение“. По информация на полицията шофьорът, мъж на около 35 години, рязко е отклонил автомобила, ударил се е в друго превозно средство, след което се е блъснал в електрически стълб.

Вследствие на удара Харъл е изхвърчал напред, ударил се е в предното стъкло и е загубил съзнание. Шофьорът на автомобила за споделено пътуване е получил леки наранявания и му е оказана медицинска помощ на място, докато водачът на другия автомобил не е пострадал.

От Тенеси Тайтанс заявиха в официално съобщение, че поддържат „постоянна връзка“ със семейството на Харъл и работят за събирането на допълнителна информация относно инцидента.

„Към момента Джейлън остава в болница и продължава да получава медицински грижи“, се казва още в изявлението на клуба. „Молим личното пространство на Джейлън и семейството му да бъде уважавано в този момент. Ще предоставим актуална информация, когато това е уместно.“

Харъл не е играл за Тенеси Тайтанс през сезон 2026 в Националната футболна лига (NFL), след като скъса предната кръстна връзка на коляното по време на предсезонната подготовка. Баща му Джеймс Харъл е играл осем сезона в NFL.

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