Как Магнус Карлсен отново скандализира света на шаха

Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) ще сезира своята Комисия по етика и дисциплина (EDC) за поведението на гросмайстор Магнус Карлсен по време на експерименталния турнир Total Chess World Championship Tour Pilot, определяйки отказите му да играе като „неприемливи“. Съдиите на турнира също ще бъдат обект на отделна проверка за начина, по който са реагирали на инцидентите.

Изявлението, публикувано в събота и подписано от президента на ФИДЕ Тимур Турлов и неговия заместник, гросмайстор Вишванатан Ананд, идва след пет служебно загубени партии на Карлсен през последните четири дни на турнира в Будапеща. Световният номер едно завърши на 17-о място, след като пропусна партията по ускорен класически шах срещу гросмайстор Владислав Артемиев в петък, но след това спечели решаващата партия в армагедон.

От ФИДЕ направиха разграничение между отказите от участие в партии, когато изходът от даден мач вече е бил решен, както в случая срещу гросмайстор Бибисара Асаубаева, и трите служебни загуби на Карлсен срещу Артемиев – две партии по ускорен шах в четвъртък и една по ускорен класически шах в петък.

„Подобно многократно нарушение на правилата подкопава принципите на честната игра и справедливостта на състезанието и е безпрецедентно на най-високото ниво в професионалния шахмат“, заявиха от ФИДЕ по повод отказите на Карлсен да играе срещу Артемиев. „ФИДЕ счита подобно поведение за неприемливо и несъвместимо със стандартите за професионално отношение, които се очакват от участниците в официални състезания“, се казва още в изявлението. „Предвид статута на гросмайстор Карлсен и значителната му роля в популяризирането на шахмата, подобни действия са особено обезпокоителни, тъй като могат да навредят на репутацията на състезанията и демонстрират липса на уважение към съперниците, зрителите и партньорите на турнира.“

От ФИДЕ посочиха също, че служебно загубените партии са оказали сериозно влияние върху челните позиции в ранглистата. Неизиграните партии не се отразяват на рейтинга на състезателите, което означава, че с отказите си Карлсен е избегнал риска да загуби рейтингови точки. След като случаят вече е предаден на Комисията по етика и дисциплина за независимо разглеждане, Карлсен може да бъде наказан с предупреждение, глоба или временно отстраняване от състезания, ако комисията установи, че е нарушил дисциплинарния кодекс.

Норвежецът вече е бил санкциониран от същата комисия. През декември 2023 г. тя му наложи глоба от 10 000 евро заради оттеглянето му без основателна причина от турнира Sinquefield Cup през 2022 г. след загубата му от гросмайстор Ханс Нийман. По останалите три обвинения в този случай Карлсен беше оправдан. Карлсен обаче не е единственият, който може да понесе последствия. ФИДЕ отправи критики и към поведението на съдиите на турнира, заявявайки, че те „на практика са абдикирали от отговорността си да следят за спазването на правилата на ФИДЕ и регламента на турнира“. Действията им са предадени за разглеждане на Съдийската комисия на ФИДЕ и нейния Дисциплинарен подкомитет.

По време на турнира Карлсен беше критикуван и от няколко свои колеги гросмайстори. Един от тях беше Фабиано Каруана, който заяви:

„Изобщо не мисля, че това е добре. Не смятах, че беше правилно и първия път... но сега е още по-лошо, защото напускаш по средата на мача. Според мен, ако няма да играеш, трябва просто да загубиш целия мач служебно“, заяви той пред ChessBase India.

По-късно Каруана направи и сравнение с тениса - "все едно някой нарочно да загуби втория сет, а после да се върне да играе в третия сет".

Гросмайстор Ян Непомняшчи отиде още по-далеч, като призова Карлсен да бъде изключен от турнира.

„Смятам, че състезателят трябва да бъде изгонен от турнира“, заяви той, определяйки поведението му като „неуважително“.

Гросмайстор Максим Вашие-Лаграв определи турнира като експеримент, който си заслужава, но добави:

„Малко ми е тъжно, че някои от играчите решиха сами да се превърнат в център на новините.“

Гросмайстор Левон Аронян представи различна гледна точка.

„Това събитие наистина ме натъжи и ме изпълни с меланхолия, но хората се променят, а понякога не към по-добро“, написа той в X. „На хората, които са разочаровани от Магнус Карлсен, искам да кажа да приемат действията му като благословия за шахмата.“

Бившият кандидат за президент на ФИДЕ и организатор на турнири Вадим Розенщайн защити Карлсен, като заяви, че противоречията са разкрили проблеми със стимулите, заложени в регламента на турнира, както и въпроси, свързани с личната отговорност.

„Категорично заставам в защита на Магнус Карлсен след противоречията около експерименталния турнир Total Chess в Будапеща“, написа той в X.

Розенщайн призна, че Асаубаева е заслужавала да има съперник срещу себе си и да бъде надлежно уведомена, както и че според информацията всички насрочени партии е трябвало да бъдат изиграни. Той обаче постави под въпрос система, при която играч, който вече си е осигурил крайния успех в мача, може да загуби рейтингови точки дори при реми в оставащата партия, докато служебната загуба не му носи никакви негативни последствия за рейтинга.

„Защо регламентът на турнира създава ситуация, в която е по-изгодно да не играеш, отколкото да играеш?“, попита той.

В петък Карлсен представи собственото си обяснение за действията си пред репортера на TV 2 Свере Крог Сундбо.

Попитан дали е пропуснал последната партия по класически шах, за да защити рейтинга си, норвежецът насочи вниманието към физическото и психическото си състояние.

„Ако се чувствах отлично, щях да играя. Но се чувствам... уморен и отегчен. Изобщо нямах желание да играя.“

На въпроса дали ще разговаря с играчите, които остро са го критикували, Карлсен отговори:

„Проблемът е просто, че имаме много различни цели и се намираме на различни етапи. Толкова е просто. Мисля, че всички останали се интересуват от световното първенство по класически шах. Аз не се интересувам. Смятам, че мнозина имат различна представа за това как трябва да изглежда шахматът на най-високо ниво.“

Карлсен говори открито и за свободата, която му дава неговият статут.

„В продължение на много години съм свикнал да мога да правя нещата донякъде по собствените си правила, защото организаторите на всякакви турнири имат по-голяма нужда от мен, отколкото аз от тях. От финансова гледна точка това не е важно за мен. Затова често вземам донякъде цинични и егоистични решения.“

В отделно интервю за TV 2 по-рано същия ден Карлсен описа „негативна спирала“, предизвикана от пристигането му на турнира с ниска мотивация и желанието му да бъде със семейството си.

„Стана съвсем ясно, че предпочитам да съм си вкъщи, вместо да бъда тук“, заяви той.

Норвежецът отбеляза, че започването на турнир с ниска мотивация е лоша отправна точка и че първоначалните му чувства са засилили всичко, което се е случило впоследствие. Той обясни пред TV 2, че е изпитвал известно задължение да подкрепи първото издание на турнира, тъй като в миналото сам е настоявал за комбиниране на различните формати на шахмата. Карлсен изрази недоволство и от начина, по който думите му са били тълкувани.

„Това, което ме дразни най-много в шахматния свят, е, че хората не ми вярват, когато казвам нещо. Винаги казвам точно това, което мисля, и точно това, което искам да кажа.“

Във вторник Карлсен също призна, че рейтингът е изиграл роля в решението му да пропусне партиите по ускорен шах срещу Артемиев. Той е бил застрашен да падне под границата от 2800 точки както в класическия, така и в ускорения шах.

„Разбирам гледната точка, но рейтингът все пак има известно значение. Чувствах, че нямам никаква енергия да играя ускорен шах. Разбира се, това е цинично, но се борим за 17-ото място, така че рейтинговите точки и подобни неща имат значение“, заяви той пред TV 2.

Противоречията започнаха, след като Карлсен не успя да спечели нито една от десетте си партии по ускорен класически шах в груповата фаза и остана да се бори за местата от 17-о до 20-о.

Във вторник той си осигури убедителна преднина от 11,5:0,5 точки срещу Асаубаева, след което отказа да изиграе последната партия. Асаубаева изчака да изтекат предвидените 15 минути, след което ѝ беше присъдена служебна победа. Според репортера на TV 2 Сундбо Карлсен е потърсил Асаубаева, за да я уведоми, че няма да играе партията по ускорен класически шах, но не е успял да я открие.

След това той е очаквал организаторите на турнира да ѝ предадат съобщението, но това не се е случило. Карлсен продължава да смята, че форматът Total Chess има потенциал, като предложи жребий за групите с поставени състезатели и провеждане на партии и в трите формата всеки ден. Той обаче не се ангажира с обещание, че ще участва отново. Норвежецът подчерта също, че физическото натоварване не е основният проблем.

„Просто в основата на всичко е това, че не искам да прекарвам времето си по този начин.“

Карлсен заяви, че е по-вероятно да участва в Norway Chess през следващата година, отколкото да пропусне турнира, както и че има добри шансове да се състезава на световните първенства по ускорен и блиц шах в Истанбул, Турция, от 26 до 30 декември.

„Пет дни са малко по-поносими. Просто смятам, че този турнир е много дълъг и изтощителен.“

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