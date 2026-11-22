Тобиас Фос завърши последен в ски бягането след забавна шега за ергенското му парти

Норвежкият колоездач Тобиас Фос се озова на стартовата решетка на престижното състезание "Бейтоспринтен“ в Бейтостьолен, което традиционно открива сезона по ски бягане в Норвегия. Участието на 29-годишния състезател обаче нямаше нищо общо с професионалната му зимна подготовка, а бе плод на изобретателна шега от страна на неговите приятели.

Фос, който сключи брак с Дина Аглен Дюрендал през октомври, бил подведен, че трябва да се прибере от дома си в Андора за 80-ия юбилей на баба си. В действителност обаче най-близките му го записали тайно в класическия спринт на 1,3 километра като част от закъснялото му ергенско парти.

Изненадата едва не била разкрита предварително, след като седмица преди старта журналист се свързал с Фос, за да попита за амбициите му в ски надпреварата. Тогава колоездачът започнал да подозира, че приятелите му подготвят нещо необичайно.

"Не съм вземал такова решение. Цялата работа мирише на ергенско парти, организирано от момчетата“, сподели Фос пред норвежката информационна агенция NTB преди събитието.

Въпреки че като дете е тренирал ски бягане и биатлон, световният шампион в бягането по часовник за 2022 година бе наясно, че няма как да бъде конкурентен на елитните състезатели. Очакванията му се оправдаха напълно – Фос премина дистанцията за 4:14.29 минути, оставайки на 108-о, последно място в квалификациите, на минута и 40,84 секунди от лидера Мац Вилиам Йенсен.

Според националната телевизия NRK колоездачът е изпитал сериозни технически затруднения, като е трябвало да използва техника „рапон“ при изкачванията и едва не е паднал на едно от спусканията.

"Едва ли скоро ще се пренасоча към ски бягането“, призна с усмивка Фос след финала. Той допълни, че кара ски за удоволствие, но темпото на професионално състезание е съвсем различно преживяване. Норвежецът прие представянето си с хумор и се пошегува, че съперниците му вероятно са се чудили какво прави колоездач сред тях.

Извън забавните моменти на снега, Фос взе ключово решение за професионалното си бъдеще на шосето. Той официално удължи договора си с тима на "Неткомпани-Инеос“ до края на 2028 година.

"Около мен има отлична структура, в която се чувствам много комфортно. Имам пълно доверие на хората в отбора и вярвам, че поне за момента това е най-доброто място за моето развитие“, коментира състезателят пред NTB.

Важна роля за избора му изиграва и подготовката за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, като норвежецът държи на приемственост по отношение на екипировката и тренировъчния процес.

Въпреки че остава в настоящия си тим, Фос не изключва възможността в бъдеще да облече екипа на водещия професионален отбор от родината си. По думите му "Уно-Х“ винаги ще бъде привлекателна опция и двете страни запазват взаимен интерес за евентуално сътрудничество занапред.

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